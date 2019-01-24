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24.01.19 11:41
Защита обжаловала арест "угонщика" самолета в ХМАО
"Апелляция подана сегодня утром. Решение о проведении заседания будет принято, скорее всего, не раньше, чем через неделю", - сказал Е.Жердев.
Свою позицию он пояснил отсутствием установленных законом оснований.
"Я считаю, что постановление суда незаконно, так как на сегодняшний день отсутствуют предусмотренные законом основания избирать для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вчера в судебном заседании следователь конкретно пояснил, что кроме как тяжесть предъявленного обвинения у следствия нет каких-либо иных оснований, подтвержденных документально", - сказал Е.Жердев.
Он также добавил, что следствие не имеет документальных подтверждений или информации о том, что его подзащитный может скрыться от органов предварительного следствия либо суда, воспрепятствовать ходу уголовного дела, оказать какое-то неправомерное давление на свидетелей или иных участников судебного производства и предварительного расследования и, кроме того, продолжить заниматься преступной деятельностью.
"Остается единственный довод - это тяжесть предъявленного обвинения", - подчеркнул адвокат.
По его словам, в дальнейшем защита будет ориентироваться на действия органов предварительного следствия, потому что П.Шаповалову, скорее всего, будет назначен ряд экспертиз, которые в настоящее время еще не назначены.
Накануне суд избрал меру пресечения пассажиру авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва П.Шаповалову в виде заключения под стражу на два месяца.
22 января П.Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).
Ранее мужчина был судим за порчу имущества.
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