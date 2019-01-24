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Экс-замминистра культуры Пирумову добавили срок

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
24 января. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, осужденному в 2017 году на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но освобожденному от наказания в связи с его отбытием под стражей в период следствия, передает корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений окончательно назначить Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в решении Мосгорсуда.

Мосгорсуд также лишил Г.Пирумова ордена "За заслуги перед отечеством 2-й степени".

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции зачел экс-чиновнику время нахождения под стражей со дня задержания в марте 2016 года до дня оглашения приговора из расчета - день под арестом за полтора в колонии общего режима.

Таким образом, по приговору по "делу реставраторов" Г.Пирумову осталось провести в колонии около 7 месяцев.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Г.Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на хищение (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств, которые были выделены из бюджета для реставрации различных культурных объектов.

При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Г.Пирумов.

Все осужденные по этому делу, в том числе Г.Пирумов, признали вину и возместили вмененный им ущерб.

В апелляционном представлении, которое Мосгорсуд рассматривал в четверг, гособвинение указало на то, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия Г.Пирумова, однако вынес ему "чрезмерно мягкий" приговор и "назначил наказание, не соответствующее принципам социальной справедливости, целям исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений".

Прокурор Людмила Баландина попросила Мосгорсуд ужесточить приговор Г.Пирумову и окончательно назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

Защита и Г.Пирумов настаивали на законности приговора.

Так, согласно возражениям самого бывшего чиновника на апелляционное представление, он полностью раскаялся в содеянном, возместил вмененный ему ущерб, а за время нахождения под стражей пришел к вере.

Адвокат Федор Куприянов, обращаясь к Мосгорсуду, подчеркнул, что другим осужденным вместе с Г.Пирумовым фигурантам дела, которые, как следует из обвинительного заключения, играли не менее активную роль в совершении преступлений, суд первой инстанции назначил аналогичные и менее суровые наказания, однако гособвинение сочло их законным.

Представитель министерства культуры - потерпевшей стороны по "делу реставраторов" - так же, как и защита, заявил о законности приговора Г.Пирумову и попросил Мосгорсуд оставить его без изменений в связи с полным погашением осужденным нанесенного ущерба и раскаянием.

В декабре 2017 года Мосгорсуд уже рассматривал аналогичное представление обвинения на приговор по "делу реставраторов", однако тогда ограничился увеличением штрафа Г.Пирумову - с 300 тыс. рублей до 1 млн рублей - и лишением его ордена "За заслуги перед отечеством 2-й степени".

После этого прокуратура неоднократно пыталась оспорить вынесенные судами решения по "делу реставраторов" в отношении Г.Пирумова. В итоге Верховный суд (ВС) России 7 декабря 2018 года, удовлетворив кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека, отправил дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Г.Пирумов был задержан и арестован в середине марта 2016 года. В мае 2018 года он снова был заключен под стражу новому делу - о хищении не менее 450 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. В рамках этого расследования свою вину он не признает.

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