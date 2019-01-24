Венесуэла не обращалась к России за какой-либо помощью – Песков

24.01.19 13:25

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

24 января. Interfax-Russia.ru – В Кремле считают противоречащей международному праву попытку узурпации власти в Венесуэле, вмешательство третьих стран в ситуацию в этой стране недопустимо и может иметь весьма негативные последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции. Самым внимательным образом отслеживаем развитие событий в Венесуэле, мы весьма обеспокоены, в том числе, обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы", - сказал Д.Песков журналистам в четверг.

По его словам, в Кремле считают такое развитие событий "недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия".

"Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными", - сказал Д.Песков.

Он также отметил, что в Кремле считают неуместным вопрос о возможности предоставления президенту Венесуэлы Николасу Мадуро убежища в случае поступления от него соответствующего обращения.

"Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэла, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал Д. Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, из Венесуэлы не поступало никаких обращений к России с просьбой об оказании какой-либо помощи в связи с обострением политической ситуации в этой стране, рассуждать о возможности такой помощи сейчас неуместно.

"Пока не было никаких обращений на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обращалась ли Венесуэла к РФ за материальной или военной помощью.

На уточнение, будет ли такая помощь оказана в случае поступления соответствующего обращения, представитель Кремля сказал: "Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.