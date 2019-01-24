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Накажут за фейки: депутаты в первом чтении приняли закон о фейковых новостях
   
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24.01.19 13:56

Госдума приняла в I чтении законопроект о фейкньюз

© РИА Новости. Владимир Федоренко
24 января. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов о фейковых новостях, в частности, о штрафах до 1 млн руб. за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

Согласно первому из проектов в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что "запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

Соответствующий законопроект в данном пакете инициатив предусматривает, что за нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается внести норму, согласно которой в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "интернет", подобной недостоверной общественно значимой информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Законопроекты инициированы группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Правительство РФ предоставило положительные отзывы на данные законопроекты.

В свою очередь в Кремле поддерживают концепцию данных законопроектов, считая, что эти инициативы не противоречат Конституции РФ, заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

"Речь идет о проблемах, которые затрагивают важнейшие сферы общественных отношений. И хочу вам напомнить: здесь нет никакой ни цензуры, ни противоречия Конституции. Потому что права и свободы, они могут быть ограничены в конституционно значимых целях. А здесь речь идет именно о конституционно значимых целях", - сказал Г.Минх на заседании Госдумы в четверг при рассмотрении этих проектов законов в первом чтении.

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