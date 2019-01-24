"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"

24.01.19 13:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания "Победа" подала в суд на сотрудников пограничной службы аэропорта "Внуково".

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы в четверг. Согласно сайту судебной картотеки, ответчиками по иску выступают ФСБ и Минфин РФ.

Представитель "Победы" уточнил "Интерфаксу", что по тексту иска (пока не опубликован) ответчиками выступает отряд пограничного контроля ФСБ России во "Внуково" и Минфин.

Сумма исковых требований - 10,74 тыс. руб. Поскольку сумма меньше 500 тыс. руб., заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова сторон, добавил представитель "Победы".

В конце декабря "Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково" в связи с претензиями сотрудников пограничной службы к технологии посадки пассажиров в самолет. Тех не устраивало, что посадка пассажиров компании из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.