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24.01.19 13:59
"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"
Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы в четверг. Согласно сайту судебной картотеки, ответчиками по иску выступают ФСБ и Минфин РФ.
Представитель "Победы" уточнил "Интерфаксу", что по тексту иска (пока не опубликован) ответчиками выступает отряд пограничного контроля ФСБ России во "Внуково" и Минфин.
Сумма исковых требований - 10,74 тыс. руб. Поскольку сумма меньше 500 тыс. руб., заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова сторон, добавил представитель "Победы".
В конце декабря "Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково" в связи с претензиями сотрудников пограничной службы к технологии посадки пассажиров в самолет. Тех не устраивало, что посадка пассажиров компании из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.
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