Школы в Кемерово закрыли на карантин

24.01.19 14:01

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 января. Interfax-Russia.ru - Занятия в 70 школах города Кемерово приостанавливают на неопределенный срок из-за карантина по ОРВИ и гриппа, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии столицы Кузбасса в четверг.

"В связи с карантином по заболеваемости ОРВИ и гриппом с 25 января во всех школах Кемерово до особого распоряжения будет приостановлен учебный процесс", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 70 школах города занимается около 59 тыс. учеников.

Ранее сообщалось, что для предупреждения эпидемического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории кузбасских Мысков были на две недели приостановлены занятия в школах. На тот же срок приостановлен учебный процесс в городе Междуреченске.