Посудомойщица и повар ответят в суде за массовое отравление школьников в Татарстане

24.01.19 14:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 января. Interfax-Russia.ru - Повар одной из школ Татарстана и посудомойщица ресторана - поставщика обедов для учеников - предстанут перед судом по обвинению в нарушении санитарных правил, из-за чего осенью прошлого года 25 учеников попали в больницу с пищевым отравлением.

На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что действия посудомойщицы ресторана "Актаныш" и повара Актанышской средней общеобразовательной школы N2 квалифицированы по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

По версии следствия, сотрудница ресторана плохо продезинфицировала посуду, которую затем использовали для приготовления полуфабрикатов, а школьный повар разогревала привезенные из ресторана обеды в неисправной печке.

В результате с 5 по 7 сентября с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в медицинское учреждение обратились 89 детей в возрасте от 7 до 14 лет. При этом 25 из них были госпитализированы, отмечается в сообщении.

Свою вину женщины признали полностью. В настоящее время они находятся под стражей.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СКР.