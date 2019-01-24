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24.01.19 14:09
Посудомойщица и повар ответят в суде за массовое отравление школьников в Татарстане
На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что действия посудомойщицы ресторана "Актаныш" и повара Актанышской средней общеобразовательной школы N2 квалифицированы по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
По версии следствия, сотрудница ресторана плохо продезинфицировала посуду, которую затем использовали для приготовления полуфабрикатов, а школьный повар разогревала привезенные из ресторана обеды в неисправной печке.
В результате с 5 по 7 сентября с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в медицинское учреждение обратились 89 детей в возрасте от 7 до 14 лет. При этом 25 из них были госпитализированы, отмечается в сообщении.
Свою вину женщины признали полностью. В настоящее время они находятся под стражей.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СКР.
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