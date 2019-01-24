Проезд в общественном транспорте Казани подорожает на два рубля

24.01.19 14:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 января. Interfax-Russia.ru - Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повышается с февраля, сообщает администрация города

"С 3 февраля 2019 года при оплате наличными стоимость проезда составит 27 руб., при оплате электронным проездным билетом (ЭПБ) - 25 руб.", - говорится в сообщении.

Таким образом, стоимость проезда повышается на два рубля: до этого оплатить билет наличными можно было за 25 рублей.

При этом, проездной билет на 100 поездок будет стоить 1800 рублей.

В сообщении отмечается, что до этого последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Казани повышались в апреле 2016 года.