Новая вспышка ящура может произойти в Приморье

24.01.19 14:27

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты отобрали пробы для анализа на ящур на крупном свинокомплексе в Приморье, где содержатся 50 тыс. животных, сообщил руководитель государственной ветеринарной инспекции края Дмитрий Кузин.

"Предприятие расположено в нескольких километрах, по сути, одно из дочерних предприятий, (компании "Мерси трейд", на свинокомплексе которого в селе Прохоры выявлен ящур - ИФ), имеет чрезвычайно высокие риски, чтобы оказаться в подобной же ситуации, там находится почти 50 тыс. голов животных", сказал Д.Кузин в четверг в телеэфире ГТРК "Владивосток".

Он пояснил, что ветеринары осматривают животных, пробы направлены на анализ.

"Думаю, в течение одного-двух дней мы будем знать результаты", - сказал он.

Д.Кузин добавил, что из-за вспышки ящура проводится ревакцинация крупного и мелкого рогатого скота.

"К сожалению, вакцина для свиньи обладает специфическими характеристиками, в настоящее время в РФ данной вакцины нет. Она будет изготовлена на основе патологического материала, который был отправлен в институт. Данный тип вируса будет основой для вакцины. В течение месяца он пройдет все стадии выращивания, очистки, будет изготовлена вакцина", - сказал Д.Кузин.

Он отметил, что все мероприятия при ликвидации очага ящура направлены на разрыв хозяйственных связей, дезинфекцию, уничтожение восприимчивого поголовья в очаге.

Как сообщалось, на свинокомплексе ООО "Русагро-Приморье" на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в селе Прохоры Спасского района в свинокомплексе ООО "Мерси Трейд", где содержатся более 22 тыс. животных, из-за заболевания скота ящуром введен режим ЧС. Установлены круглосуточные карантинные посты, проводится забой и уничтожение заболевших и павших животных.

После вспышки ящура на свинокомплексе в с.Прохоры следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.