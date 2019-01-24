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24.01.19 14:32
Около 5 тыс. "цифровых" избирательных участков откроют к выборам 2021 года - Памфилова
Она рассказала, что ЦИК уже в этом году в Москве "отработает пилотный проект", открыв в городе ряд "специально оборудованных цифровых участков", на которых люди из других регионов смогут проголосовать за своего губернатора или заксобрание.
"А дальше мы к 2021 году, к большой избирательной кампании хотим по всей России, во всех регионах открыть около 5 тысяч вот таких цифровых участков, которые вообще снимают барьеры, чтобы наши избиратели могли, находясь в другом регионе, уже проголосовать не только на федеральных выборах, но и региональных", - сказала Э.Памфилова.
"Вот такие планы у нас есть, и я надеюсь, что мы все это сделаем", - подчеркнула глава Центризбиркома.
Она отметила, что "эти уникальные цифровые сервисы не только для избирателя, но и для кандидатов, которые выдвигаются, а также для наблюдателей и представителей СМИ".
"То есть они позволят вообще вывести гражданский контроль за избирательным процессом на новый качественный уровень. Это что? Это доверие к выборам. То есть мы хотим вовлечь в зону ответственности всех", - пояснила Э.Памфилова.
Она поблагодарила В.Путина за то, что ЦИК теперь включён в программу "Цифровая Россия".
"Вот эти проекты по цифровой экономике - это очень важно, это позволит нам сейчас дальше развиваться. Когда мы в 2018 году придумали - спасибо, и Вы, и законодатели поддержали нас, - так называемый, скажем, феномен "Мобильного избирателя", люди в это поверили. Вы знаете, что в общей сложности этими тенденциями уже более 7 миллионов воспользовались. Мы будем это развивать", - пообещала глава ЦИК.
Она рассказала, что за последнее время удалось снять много барьеров.
"Естественно, что у избирателя выбор может быть не простой, особенно если выборы конкурентные, серьезные, то есть выбирать - это непросто, если ты думающий, надо уметь. А вот голосовать должно быть легко, доступно, просто, прозрачно, в том числе на дистанционном расстоянии, чтобы человек понимал все, то есть все это должно быть. Вот мы сейчас в этом направлении работаем, и я бы сказала так, что пытаемся сделать все максимально простым, доступным для всех, понятным и прозрачным для гражданского контроля", - добавила Э.Памфилова.
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