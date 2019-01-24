Отряд кораблей ВМФ РФ ведет учения в Черном море

24.01.19 14:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 января. Interfax-Russia.ru - Отряд боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море в рамках проверки боевой готовности.

"Более 10 кораблей вышли из пункта базирования для проведения учения однородных и разнородных корабельных группировок", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в четверг.

В частности, экипажи проведут учения по противовоздушной обороне (ПВО). Будут отработаны обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, а также передача целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику, в роли которого выступят экипажи самолётов Су-24 и Су-30СМ Морской авиации и ПВО флота.

В манёврах задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

"Всего в мероприятии задействовано более двух тысяч военнослужащих из состава экипажей кораблей, береговых воинских частей и морской авиации", - говорится в пресс-релизе.

Проверка боеготовности плановая, информирует штаб ЧФ.