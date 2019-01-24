Аномальные морозы придут в Карелию и Коми

24.01.19 15:42

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24 января. Interfax-Russia.ru - Аномально холодная погода ожидается в Карелии 24-28 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"24-28 января на территории республики ожидается аномально-холодная погода - среднесуточная температура воздуха на 10-15 градусов ниже климатической нормы (норма от минус 11,7 до минус 13,8 градусов)", - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра РФ, аномальные морозы придут 25-26 января и столицу Коми - Сыктывкар. Температура воздуха там ожидается ниже климатической нормы (минус 18-16 градусов) на 10 и более градусов.