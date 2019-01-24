Беглов намерен увеличить бюджет Петербурга до 1 трлн рублей

24.01.19 16:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 января. Interfax-Russia.ru - Доходы бюджета Санкт-Петербурга нужно увеличить до 1 трлн рублей, заявил врио губернатора северной столицы Александр Беглов.

Как сообщила в четверг пресс-служба Смольного, А.Беглов рассказал о задачах городского правительства, представляя нового руководителя администрации губернатора Любовь Совершаеву.

"Вызовы есть, но это далеко не та ситуация, которая была в 90-е годы. Сегодня Санкт-Петербург должен перейти к интенсивному развитию. Статус северной столицы требует большего бюджета. У нас социальный бюджет, а нужен бюджет развития. Петербургу нужно зарабатывать 1 трлн рублей. Может быть не в этом году, но мы это сделаем", - приводит пресс-служба слова А.Беглова.

"Мы должны сделать такой же рывок, сделать триллионный бюджет, и мы этого добьемся", - обратился к сотрудникам Смольного А.Беглов.

Основные показатели бюджета Петербурга на 2019 год утверждены в объеме по доходам - 591,833 млрд рублей, по расходам - 643,793 млрд рублей, установлен дефицит в размере 51,959 млрд рублей. Предельный объем государственного долга в течение 2019 года прогнозируется на уровне 192 млрд рублей.

В 2020 году доходы города составят 620,251 млрд рублей, расходы - 674,780 млрд рублей, дефицит - 54,529 млрд рублей. На 2021 год ожидаемые доходы составят 665,828 млрд рублей, расходы - 719,1 млрд рублей, дефицит - 53,226 млрд рублей.