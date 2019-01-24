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Газпром в 2019 году направит на "Nord Stream 2" 53 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Гунеев
24 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром" предусмотрело в инвестиционной программе 2019 года финансовые вложения в размере 53,175 млрд рублей ев строительство "Северного потока 2", сообщается в материалах компании.

"Газпром" и его иностранные партнеры финансируют проект на паритетных началах, значит, аналогичную сумму могут представить и они. Вместе это получается 106 млрд рублей, или 1,4 млрд евро.

В декабре "Газпром" сообщал, что на конец 20148 года проект "Северный поток 2" профинансирован уже на 6 млрд евро.

В том числе иностранные партнеры "Газпрома" обеспечили финансирование на 3,274 млрд евро: 1,644 млрд евро в виде долгосрочного финансирования (до 2035 года) и бридж-финансирование (до 2019 года) на 1,29 млрд евро, свидетельствует отчет "Газпрома" по МСФО за третий квартал. Кроме того, в событиях после отчетной даты компания сообщила, что в ноябре проектная компания Nord Stream 2 AG получила от иностранных партнеров еще 340 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании.

Данные о финансировании проекта "Газпромом" в отчетности не раскрываются, так как Nord Stream 2 AG является 100-процентной дочерней компанией "Газпрома" и внутригрупповые сделки в отчетности не видны.

Со стороны "Газпрома" инвестиции в проект в 2017 году составили по факту исполнения бюджета 103,3 млрд рублей (1,57 млрд евро), а на уже завершающийся 2018 год (после пересмотра) предусмотрены в размере 92,183 млрд рублей (1,25 млрд евро).

Как сообщалось, общий бюджет строительства морской магистрали - 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов.

"Северный поток 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

На этой неделе "Газпром" отрапортовал, что магистраль уже построена суммарно более чем на 20% своей трассы (это значит, порядка 480 км).

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