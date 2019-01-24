Тюменская область будет взимать плату за вывоз мусора исходя из числа проживающих, а не из квадратуры жилья

24.01.19 16:45

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 января. Interfax-Russia.ru - Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области внес изменения в схему взимания в регионе платы за вывоз и утилизацию мусора, по новым правилам расчет будет производиться не с квадратного метра жилья, а с количества проживающих в нем человек, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети.

Так, платеж для жителей многоквартирных домов составит 139,06 рубля, для индивидуальных жилых - 119,24 рубля с человека в месяц. Юридические лица и дачные общества будут иметь возможность платить по факту вывезенного мусора.

Вместе с тем глава региона признал, что расчет по новым правилам будет невыгоден многодетным семьям. На ближайшем заседании областной думы, по его словам, будет принят закон о поддержке многодетных семей, который даст право на компенсацию платы на каждого ребенка за вывоз отходов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 1 января 2019 года был утвержден единый тариф на вывоз и утилизацию мусора в размере 5,04 рубля за квадратный метр в месяц. В частности, по данным властей, для жителей Тюмени плата выросла приблизительно на рубль за квадратный метр.