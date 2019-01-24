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24.01.19 17:24

Экс-председателя комитета по имуществу Карелии со второй попытки приговорили к реальному сроку за взятки

© РИА Новости. Андрей Старостин
24 января. Interfax-Russia.ru - Петрозаводский городской суд в четверг вновь вынес приговор бывшему председателю комитета по имуществу Карелии Денису Косареву, обвиняемому во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Судья Александр Мерков приговорил Д.Косарева к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

"Подсудимый полностью согласился с обвинением", - отметил собеседник агентства.

Ему инкриминировали шесть преступлений, предусмотренных п."а", "в" ч.5 ст.290 и ч.3 ст. 160 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Прокуратура Карелии требовала назначить Д.Косареву 4 года колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму 2,6 млн рублей.

К реальному лишению свободы Петрозаводский городской суд приговорил Д.Косарева со второй попытки. Как сообщалось, 24 сентября 2018 года суд по тому же обвинению приговорил бывшего председателя госкомитета Карелии по управлению имуществом к 5 годам условно со штрафом в 5 млн рублей.

Прокуратура обжаловала этот приговор в Верховном суде Карелии, поскольку сочла его слишком мягким. 22 ноября апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство прокуратуры и направила на уголовное дело Д.Косарева на новое рассмотрение.

Как сообщалось, Д.Косарев был задержан 12 мая 2017 года в своем кабинете. После проверок в госкомитете по имуществу были выявлены серьезные нарушения как в самом ведомстве, так и в контролируемых учреждениях. Чиновника обвиняли в получении взяток за покровительство и создание условий при проведении аукционов на заключение госконтрактов, договоров аренды и купли-продажи государственного имущества.

Д.Косарев возглавлял комитет по управлению госимуществом и организации закупок до февраля 2017 года. В марте этот пост занял Дмитрий Родионов, а Д.Косарев был назначен и.о. заместителя мэра Петрозаводска, руководителем комитета экономики и управления муниципальным имуществом города. Позже он уволился из городской администрации.

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