"Красное Сормово" построит для Государственной транспортной лизинговой компании 11 сухогрузов

24.01.19 17:41

© РИА Новости. Роман Владимиров

24 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) стало победителем тендера ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на строительство 11 сухогрузных судов проекта RSD59, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Красное Сормово" стало единственным участником, подавшим заявку на конкурс, оценив стоимость контракта в 10,437 млрд рублей.

Открытый конкурс на постройку 11 сухогрузов класса "река-море" ГТЛК объявило в конце 2018 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 10,67 млрд рублей (в т.ч. НДС 0%). Источники финансирования строительства судов - субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

3 сухогруза проекта RSD59 необходимо сдать до декабря 2019 года, 4 судна - до конца 2020 года и еще 4 - до конца 2021 года. Суда должны быть простроены на территории РФ, говорилось в документации закупки.

Проект сухогрузов разработан ООО "Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ". Сухогруз проекта RSD59 является самоходным однопалубным судном с двумя грузовыми трюмами, морского и смешанного "река/море" плавания, класса "Волго-Дон макс". Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна - 140,88 м, ширина - 16,98 м, высота борта - 6 м, дедвейт река/море - 5,128 тыс. тонн/7,535 тыс. тонн, объем грузовых трюмов - 11,292 тыс. куб. м, количество трюмов - два, осадка река/море - 3,6 м/4,53 м.

Как сообщалось, "Завод "Красное Сормово" в октябре 2018 года завершил строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании "Пола Райз". Закладка этих судов состоялась осенью 2017 года. Все суда в настоящее время находятся в эксплуатации. В ноябре текущего года "Красное Сормово" заключило очередной трехсторонний контракт с ГТЛК (заказчик) и компанией "Пола Райз" (получатель) на строительство и поставку второй серии сухогрузов этого проекта. Срок сдачи судов - 2019 год. В декабре 2018 года гендиректор "Красное Сормово" Михаил Першин сообщал "Интерфаксу", что верфь рассчитывает в первом квартале 2019 года заключить контракты на строительство 11 сухогрузов усовершенствованного проекта RSD59.

ГТЛК в 2018 году планировала получить 5,9 млрд субсидий на лизинг гражданских судов водного транспорта. "За счет бюджетных ассигнований в размере 5,9 млрд рублей, полученных в виде субсидии федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества, будет авансирована поставка 11 единиц сухогрузных судов и 2 единиц пассажирских скоростных судов на подводных крыльях "Комета 120М", - сообщали "Интерфаксу в пресс-службе компании.

"Оплата окончательной стоимости судов будет осуществлена за счет внебюджетных средств, дополнительно привлеченных компанией на финансовых рынках в объеме более 5 млрд рублей, с последующей передачей судов в лизинг отечественным судоходным компаниям на льготных условиях", - добавляли в ГТЛК.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.