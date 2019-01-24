На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
  
Право на списание: Генпрокуратура поддержала "Газпром" в споре с Чечней о списании долгов
   
На неопределенный срок: власти отложили обсуждение соцнормы для населения
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
24.01.19 17:41

"Красное Сормово" построит для Государственной транспортной лизинговой компании 11 сухогрузов

© РИА Новости. Роман Владимиров
24 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) стало победителем тендера ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на строительство 11 сухогрузных судов проекта RSD59, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Красное Сормово" стало единственным участником, подавшим заявку на конкурс, оценив стоимость контракта в 10,437 млрд рублей.

Открытый конкурс на постройку 11 сухогрузов класса "река-море" ГТЛК объявило в конце 2018 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 10,67 млрд рублей (в т.ч. НДС 0%). Источники финансирования строительства судов - субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

3 сухогруза проекта RSD59 необходимо сдать до декабря 2019 года, 4 судна - до конца 2020 года и еще 4 - до конца 2021 года. Суда должны быть простроены на территории РФ, говорилось в документации закупки.

Проект сухогрузов разработан ООО "Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ". Сухогруз проекта RSD59 является самоходным однопалубным судном с двумя грузовыми трюмами, морского и смешанного "река/море" плавания, класса "Волго-Дон макс". Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна - 140,88 м, ширина - 16,98 м, высота борта - 6 м, дедвейт река/море - 5,128 тыс. тонн/7,535 тыс. тонн, объем грузовых трюмов - 11,292 тыс. куб. м, количество трюмов - два, осадка река/море - 3,6 м/4,53 м.

Как сообщалось, "Завод "Красное Сормово" в октябре 2018 года завершил строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании "Пола Райз". Закладка этих судов состоялась осенью 2017 года. Все суда в настоящее время находятся в эксплуатации. В ноябре текущего года "Красное Сормово" заключило очередной трехсторонний контракт с ГТЛК (заказчик) и компанией "Пола Райз" (получатель) на строительство и поставку второй серии сухогрузов этого проекта. Срок сдачи судов - 2019 год. В декабре 2018 года гендиректор "Красное Сормово" Михаил Першин сообщал "Интерфаксу", что верфь рассчитывает в первом квартале 2019 года заключить контракты на строительство 11 сухогрузов усовершенствованного проекта RSD59.

ГТЛК в 2018 году планировала получить 5,9 млрд субсидий на лизинг гражданских судов водного транспорта. "За счет бюджетных ассигнований в размере 5,9 млрд рублей, полученных в виде субсидии федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества, будет авансирована поставка 11 единиц сухогрузных судов и 2 единиц пассажирских скоростных судов на подводных крыльях "Комета 120М", - сообщали "Интерфаксу в пресс-службе компании.

"Оплата окончательной стоимости судов будет осуществлена за счет внебюджетных средств, дополнительно привлеченных компанией на финансовых рынках в объеме более 5 млрд рублей, с последующей передачей судов в лизинг отечественным судоходным компаниям на льготных условиях", - добавляли в ГТЛК.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.01.19 09:05
Уголовное дело возбуждено после пропажи иконы XVI века из фондов Государственного исторического музея
.
  24.01.19 13:59
"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"
.
  24.01.19 13:09
Экс-замминистра культуры Пирумову добавили срок
.
  24.01.19 11:09
Столичный храм будет отреставрирован
.
  24.01.19 10:23
В Москве отметят 75-летие освобождения Ленинграда от блокады
.
  24.01.19 10:17
Самый мощный за зиму снегопад обрушится на Москву на выходных
.
  23.01.19 11:03
Роспотребнадзор не видит в противогололедных реагентах вреда для здоровья
.
  23.01.19 09:24
Мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке
.
  23.01.19 08:23
Температура в Московской области опустилась почти до минус 28 градусов
.
  22.01.19 16:49
Собственники "Московского индустриального банка" не использовали незаконные пути для вывода средств


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket