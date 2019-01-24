Участок трассы М5 в Самарской области временно закрыт для грузовиков из-за снегопада

24.01.19 17:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 января. Interfax-Russia.ru - Временное ограничение движения грузового транспорта по федеральной трассе М5 "Урал" введено в Самарской области в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"Сегодня с 18:30 до 22:00 на территории Самарской области в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение на движение грузового транспорта на автодороге М-5 "Урал" с 890 км по 972 км - от поворота на Ульяновск до поворота на обводное шоссе Тольятти", - говорится в сообщении.

По прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на 25 января ожидается метель со снежными заносами на дорогах.