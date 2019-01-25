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25.01.19 06:07
Таможни на Дальнем Востоке оформили более 3,8 тыс. авто без устройства "ЭРА-ГЛОНАСС"
"С 27 ноября 2018 года по 31 декабря прошлого года, то есть за месяц с небольшим, в соответствии с временным порядком без оснащения устройствами вызова экстренных службы "ЭРА-ГЛОНАСС" жителями Дальнего Востока для собственных нужд ввезено 3 тыс. 816 автомобилей. Это большое количество", - сказал Ю.Ладыгин на пресс-конференции во Владивостоке.
Он отметил, что жители Дальнего Востока продолжают активно ввозить автомобили и в этом году.
Всего в 2018 году жители Дальнего Востока для личных целей ввезли 54 тыс. легковых автомобилей. Это составляет 62% от общего числа автомобилей, которые были завезены. Рост относительно 2017 года составил 38%, сказала начальник ДВТУ.
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