Таможни на Дальнем Востоке оформили более 3,8 тыс. авто без устройства "ЭРА-ГЛОНАСС"

25.01.19 06:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 января. Interfax-Russia.ru - Более 3,8 тыс. автомобилей, ввезенных из-за границы без установки устройства вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", оформили в 2018 году таможенники, сообщил в пятницу начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

"С 27 ноября 2018 года по 31 декабря прошлого года, то есть за месяц с небольшим, в соответствии с временным порядком без оснащения устройствами вызова экстренных службы "ЭРА-ГЛОНАСС" жителями Дальнего Востока для собственных нужд ввезено 3 тыс. 816 автомобилей. Это большое количество", - сказал Ю.Ладыгин на пресс-конференции во Владивостоке.

Он отметил, что жители Дальнего Востока продолжают активно ввозить автомобили и в этом году.

Всего в 2018 году жители Дальнего Востока для личных целей ввезли 54 тыс. легковых автомобилей. Это составляет 62% от общего числа автомобилей, которые были завезены. Рост относительно 2017 года составил 38%, сказала начальник ДВТУ.