"Дальневосточный гектар" в Бурятии и Забайкалье сперва получат местные жители

25.01.19 06:20

© РИА Новости. Виктор Толочко

25 января. Interfax-Russia.ru - Программа по выдаче "дальневосточного гектара" в Бурятии и Забайкальском крае, присоединенных к Дальневосточному федеральному округу (ДФО), будет проведена в три этапа, сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

Сначала право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, потом все дальневосточники и уже после этого "дальневосточный гектар" на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут оформить все россияне.

В проекте поправок в закон о "дальневосточном гектаре", которые распространят действие программы на территорию Республики Бурятия и Забайкальского края, предусмотрены три этапа реализации.

С 1 июля 2019 года право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе.

С 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока.

С 1 августа 2020 года "дальневосточные гектары" Бурятии и Забайкальского края станут доступны всем россиянам.

"При запуске программы "дальневосточный гектар" на территории новых регионов Дальнего Востока приоритет будет отдан местным жителям. Важно, чтобы жители Забайкальского края и Республики Бурятия первыми получили возможность взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки", - сказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, слова которого приведены в сообщении.