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25.01.19 06:35
Шесть больниц и школу эвакуировали в Иркутске после писем о "минировании"
"На данный момент письма с угрозами поступили на электронные почты шести больниц. Везде проводится эвакуация пациентов и персонала. Организовано взаимодействие с оперативными службами ФСБ, МЧС, правоохранительных органов", - сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава.
По его словам, эвакуация организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах №8 и №10, а также в областном психиатрическом диспансере №1.
"Письма продолжают поступать в медучреждения", - уточнил собеседник.
В Минздраве также сообщили, что проверка больницы №10 завершена, взрывных устройств не обнаружено, пациенты и врачи вернулись в медицинское учреждение.
В министерстве образования региона агентству сообщили, что информация о минировании поступила в школу №14 Иркутска.
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