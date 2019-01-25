Режим "черного неба" введен в двух городах Кузбасса

25.01.19 06:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 января. Interfax-Russia.ru - Власти Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории городов Новокузнецк и Прокопьевск, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Предприятиям городов рекомендуется на сутки задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно режиму №1.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов режим НМУ в Кемерово впервые был введен 4 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске - с 5 декабря и был снят спустя четыре дня. В течение декабря режим неоднократно вводился и действовал несколько дней, в 2019 году режим единожды вводился в столице региона.