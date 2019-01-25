Сообщения о "минировании" социальных объектов и административных зданий поступают в Чите

25.01.19 07:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 января. Interfax-Russia.ru - Массовые сообщения о ложном минировании социальных объектов и зданий администрации поступают в правоохранительные органы в Чите, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю.

"Сейчас поступает много сообщений и лжеминировании соцобъектов и зданий администрации, в том числе здания мэрии города Читы. Все они проверяются, эвакуация из зданий не производится", - сообщил собеседник агентства.