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Экс-замглавы Росрезерва по СФО получил 13 лет колонии и 100 млн рублей штрафа за взятки

© РИА Новости. Максим Богодвид
25 января. Interfax-Russia.ru - Заельцовский районный суд Новосибирска в пятницу приговорил бывшего заместителя руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) по Сибирскому федеральному округу (СФО), обвиняемого во взяточничестве, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из суда.

"Суд постановил: назначить ... наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей", - огласил решение судья Денис Утян.

Суд признал экс-чиновника виновным по 10 эпизодам ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), однако освободил от наказания по двум эпизодам ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) за истечением срока давности.

Еще одному фигуранту дела, признанному виновным по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), суд назначил наказание в виде 4 лет в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что чиновник в 2014-2016 гг. получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за содействие в выигрышах в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва.

В 2015 году экс-чиновник, считает следствие, получил взятку от второго фигуранта дела - новый автомобиль Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах и последующем заключении договоров купли-продажи с представляемыми предполагаемым взяткодателем юридическими лицами, а также за общее покровительство ему.

Чиновник, используя свои должностные полномочия, организовал поступление в управление заявки на участие в указанном конкурсе только от одной организации - ЗАО "Ленпромтранспроект", интересы которого представлял фигурант, чем обеспечил принятие конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся.

После этого договор купли-продажи был заключен с единственным участником конкурса - ЗАО "Ленпромтранспроект" с условием цены договора в размере 80 млн рублей.

Сумма взятки за один выигранный конкурс могла доходить до 50 млн рублей, отмечается в приговоре.

После оглашения приговора он взят под стражу в зале суда.

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