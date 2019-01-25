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25.01.19 08:19
Вспышка ящура выявлена еще на одном свинокомплексе в Приморье
"Ящур на свинокомплексе в селе Красный Кут Спасского района подтвердился. Там содержится порядка 46 тыс. животных. Согласно правилам, все поголовье будет уничтожено", - сказал С.Солкан.
По его словам, принимается комплекс карантинных мер, в селе выставлены дезинфекционные барьеры, ветеринары ежедневно осматривают животных на личных подворьях.
С.Солкан добавил, что в личных хозяйствах района случаев ящура не выявлено.
Ранее сообщалось, что ящур был выявлен на свинокомплексе ООО "Русагро-Приморье" на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в свинокомплексе ООО "Мерси Трейд", который находится в селе Прохоры Спасского района. Установлены круглосуточные карантинные посты, проводится забой и уничтожение заболевших и павших животных.
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