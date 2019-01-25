Вспышка ящура выявлена еще на одном свинокомплексе в Приморье

25.01.19 08:19

© РИА Новости. Александр Кондратюк

25 января. Interfax-Russia.ru - Заболевание ящуром подтверждено еще на одном свинокомплексе Приморья в селе Красный Кут, где содержатся около 46 тыс. животных, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" первый замглавы Спасского района Приморья Сергей Солкан.

"Ящур на свинокомплексе в селе Красный Кут Спасского района подтвердился. Там содержится порядка 46 тыс. животных. Согласно правилам, все поголовье будет уничтожено", - сказал С.Солкан.

По его словам, принимается комплекс карантинных мер, в селе выставлены дезинфекционные барьеры, ветеринары ежедневно осматривают животных на личных подворьях.

С.Солкан добавил, что в личных хозяйствах района случаев ящура не выявлено.

Ранее сообщалось, что ящур был выявлен на свинокомплексе ООО "Русагро-Приморье" на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в свинокомплексе ООО "Мерси Трейд", который находится в селе Прохоры Спасского района. Установлены круглосуточные карантинные посты, проводится забой и уничтожение заболевших и павших животных.