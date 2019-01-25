Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков

25.01.19 08:51

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 января. Interfax-Russia.ru - Главе Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергею Дегтяреву не было предъявлено никаких обвинений, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в информационно-аналитическом отделе городской администрации.

"Его никто не отстранял от занимаемой должности. Он по-прежнему продолжает исполнять обязанности главы города. Вчера он весь день был на работе. Его никто не арестовывал. Сегодня администрация работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В информационно-аналитическом отделе подтвердили, что в администрации города в четверг проходили оперативные мероприятия силовых структур.

"Поскольку официального обвинения главе города и кому-либо не было предъявлено, поэтому назвать это обысками, наверное, невозможно", - добавил представитель администрации, затруднившись ответить на вопрос о том, какие конкретно силовые структуры проводили мероприятия.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что С.Дегтярев был госпитализирован в четверг вечером.

В Нефтеюганской окружной клинической больнице агентству заявили, что С.Дегтярев в настоящее время находится здесь. "Лечится, состояние стабильное", - сказал представитель медицинского учреждения.

Как сообщалось, в администрации Нефтеюганска в четверг проходили обыски.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявляли, что они не участвуют в следственных действиях. В пресс-службе УМВД России по округу не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых обысках.

Правительство ХМАО на официальной странице "Вконтакте" сообщало, что обыски проводятся как в кабинете, так и дома у главы Нефтеюганска.