Школьные занятия отменили в нескольких городах Урала из-за мороза

25.01.19 09:20

© РИА Новости. Алексей Владыкин

25 января. Interfax-Russia.ru - Школы нескольких городов Уральского федерального округа в пятницу частично отменили занятия из-за низкой температуры воздуха.

Так, в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске (Тюменская область), где утром было 25-27 градусов мороза, отменены занятия первой смены у школьников начальных классов, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городских администрациях.

В Ханты-Мансийске из-за 31-градусного мороза отменены занятия первой смены с первого по девятый классы, сообщается на сайте окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В двух других городах ХМАО - Сургуте и Нефтеюганске - не учатся ученики начальных классов первой смены, сообщили агентству в городских единых дежурно-диспетчерских службах.

Как сообщается на сайте администрации Кургана, в связи с низкой температурой воздуха в пятницу отменены занятия для участников с первого по второй классы первой смены.

По данным курганского гидрометцентра, утром в городе было минус 24 градуса, ветер южный, 1 метр в секунду.

Ранее сообщалось, что накануне из-за морозов были частично отменены занятия в школах Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Ялуторовска (Тюменская область).