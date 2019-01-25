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25.01.19 09:20
Школьные занятия отменили в нескольких городах Урала из-за мороза
Так, в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске (Тюменская область), где утром было 25-27 градусов мороза, отменены занятия первой смены у школьников начальных классов, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городских администрациях.
В Ханты-Мансийске из-за 31-градусного мороза отменены занятия первой смены с первого по девятый классы, сообщается на сайте окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В двух других городах ХМАО - Сургуте и Нефтеюганске - не учатся ученики начальных классов первой смены, сообщили агентству в городских единых дежурно-диспетчерских службах.
Как сообщается на сайте администрации Кургана, в связи с низкой температурой воздуха в пятницу отменены занятия для участников с первого по второй классы первой смены.
По данным курганского гидрометцентра, утром в городе было минус 24 градуса, ветер южный, 1 метр в секунду.
Ранее сообщалось, что накануне из-за морозов были частично отменены занятия в школах Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Ялуторовска (Тюменская область).
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