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25.01.19 09:25
Умер четвертый напавший на полицейских в Нальчике
"Получившего ранения при нападении на полицейских мужчину не удалось спасти, он скончался во время операции", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что раненный преступниками полицейский перенес операцию благополучно, его состояние стабильно, он находится в реанимации.
Как сообщалось, около 18:00 на углу улиц Идарова и Суворова в городе Нальчике на экипаж ДПС, остановивший автомашину для проверки документов, напали четверо вооруженных ножами мужчин.
Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшим, в результате чего трое из них были ликвидированы, а один ранен.
Один из сотрудников полиции получил ножевые ранения.
Следственное управление Следственного комитета РФ по КБР возбудило уголовное дело по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).
На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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