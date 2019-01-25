Власти отметили плохое состояние трети посевов озимых зерновых на Ставрополье

25.01.19 09:30

© РИА Новости. Виталий Тимкив

25 января. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия повлияли на состояние посевов озимых зерновых культур в Ставропольском крае, треть из них находится в плохом состоянии, сообщил журналистам первый зампред краевого правительства Никалай Великдань.

По его словам, в хорошем состоянии находится 21% посевов, 45% - в удовлетворительном и 34% - в плохом состоянии.

Ранее сообщалось, что посевная кампания в регионе проходила при неблагоприятных погодных условиях - на фоне отсутствия осадков и дефицита влаги, который сохранялся практически до начала ноября.

Вместе с тем, по мнению первого зампреда правительства, ситуация может улучшиться с наступлением благоприятной для посевов температуры, "Семена в земле находятся, корневая система (посевов в плохом состоянии - ИФ) образовалась, (...) при наступлении благоприятных температур мы эти всходы получим", - пояснил он.

Озимые зерновые культуры в Ставропольском крае засеяны, как и годом ранее, на площади 2,1 млн га.

Валовой сбор зерновых (без учета кукурузы) в 2018 году составил на Ставрополье около 8,2 млн тонн (снижение на 16% по сравнению с 207 годом).