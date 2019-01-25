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25.01.19 09:30
Власти отметили плохое состояние трети посевов озимых зерновых на Ставрополье
По его словам, в хорошем состоянии находится 21% посевов, 45% - в удовлетворительном и 34% - в плохом состоянии.
Ранее сообщалось, что посевная кампания в регионе проходила при неблагоприятных погодных условиях - на фоне отсутствия осадков и дефицита влаги, который сохранялся практически до начала ноября.
Вместе с тем, по мнению первого зампреда правительства, ситуация может улучшиться с наступлением благоприятной для посевов температуры, "Семена в земле находятся, корневая система (посевов в плохом состоянии - ИФ) образовалась, (...) при наступлении благоприятных температур мы эти всходы получим", - пояснил он.
Озимые зерновые культуры в Ставропольском крае засеяны, как и годом ранее, на площади 2,1 млн га.
Валовой сбор зерновых (без учета кукурузы) в 2018 году составил на Ставрополье около 8,2 млн тонн (снижение на 16% по сравнению с 207 годом).
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