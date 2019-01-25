Большегрузам из-за непогоды временно запретили въезд в Уфу

25.01.19 09:32

© РИА Новости. Вадим Жернов

25 января. Interfax-Russia.ru - Власти Уфы из-за снегопада временно запретили грузовикам въезжать в город, сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу.

"Временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь ФКУ Упрдор "Приуралье" рекомендовало всем водителям быть предельно внимательными на дороге, "отказаться от рискованного маневрирования, во время ухудшения погоды по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, а в случае острой необходимости - собираться в дорогу ответственно".

На дороги города для их очистки от снега и наледи выведено более 200 единиц спецтехники.