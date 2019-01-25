Новгород проведет турнир по древнерусскому хоккею на валенках

25.01.19 09:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 января. Interfax-Russia.ru- Первый турнир по хоккею не на коньках, а на валенках, как это было в Древней Руси, проведут в пятницу в Великом Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, которое вместе с региональным Минспортом выступило организатором необычных соревнований.

"Всем желающим выступить в этом турнире придется отправиться на чердаки и отыскать там валенки. По нашим правилам, играть в другой обуви не допускается. Обязательны и клюшки - для всех игроков, исключая вратарей. Для вратарей обязательны защитные шлемы и маски", - рассказал собеседник.

Игры будут проходить на поле размерами в 30 на 20 м. В них будут участвовать 12 человек, с каждой из сторон - по пять полевых игроков и вратарь. Встречи будут состоять из двух пятиминутных таймов. Задачей спортсменов в возрасте 14-70 лет будет как можно большее число раз загнать в чужие ворота небольшой мяч.

Лучшая команда получит кубок начальника ГУ МЧС. Организаторы соревнований также учредили приз "За волю к победе".

Согласно летописным данным, прообразом современного хоккея у древних славян являлась игра "Чур". Наши предки играли в нее на замерзшем льду озер и рек. Разбившись на две команды, игроки старались загнать загнутыми палками кусок дерева в "Город" (ворота).

Известно, что большим любителем подобных ледовых забав на Неве являлся первый Петр первый.