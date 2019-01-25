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25.01.19 09:43
Проверка готовности расчетов ракетных комплексов "Искандер-М" проходит в Оренбуржье
"Единственные в регионах Поволжья расчеты ОТРК "Искандер-М" подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках проверки боеготовности", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что подразделения, несмотря на аномальные морозы в регионе (к субботе температура опустится до минус 26 градусов), успешно совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где будут выполнять ряд учебно-боевых задач.
"В ходе проверки комиссия оценивает действия каждого военнослужащего при выполнении нормативов по приведению маршевой подготовки, проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи", - сказали в пресс-службе.
Там не уточнили, будут ли проводиться пуски ракет ОТРК "Искандер-М".
США считают, что одна из крылатых ракет комплекса "Искандер-М" - 9М729 - нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В минувшую среду Минобороны провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали эту ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили о том, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".
Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".
Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил 23 января на брифинге, что "максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 км по сравнению с ракетой 9М728 и составляет 480 км".
Генерал отметил, что сокращение дальности ракеты произошло из-за роста ее массы. "Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений - объем (масса) топлива остается такой же, как в крылатой ракете 9М728; вместе с тем доработка головной части и системы управления, наряду с увеличением длины ракеты, привели к росту ее массы", - сказал он.
Для новой ракеты из-за других габаритных размеров разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки, на котором размещаются четыре ракеты 9М729, а не две ракеты 9М728 как на старой пусковой установке.
М.Матвеевский сообщил, что 9М729 не может лететь на дальность свыше 500 км из-за ограниченного количества топлива. "Ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.
"Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", - сказал М.Матвеевский.
США не прислали своих представителей на брифинг по этой ракете, а в четверг официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан заявила "Интерфаксу", что брифинг представителей МИД и Минобороны РФ по ракете 9М729 не разубедил США в том, что Россия нарушает ДРСМД, заявили в посольстве США в Москве.
Она отметила: "США и большинство наших союзников по НАТО отказались от посещения этого брифинга, в котором все мы увидели лишь очередную попытку скрыть нарушение и создать видимость транспарентности".
Представитель посольства США подтвердила позицию Вашингтона в том, что "на данном этапе только полное и верифицируемое уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок для них и другого связанного оборудования может устранить озабоченности США".
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