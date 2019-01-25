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Подорвать спокойствие

© РИА Новости. Егор Алеев
Interfax-Russia.ru - Административные здания, торговые центры, школы, детские сады и больницы эвакуируют по всей Сибири и Дальнему Востоку из-за анонимных сообщений о минировании.

Массовые сообщения о минировании школ, детсадов, больниц, торговых центров и административных зданий, расположенных в городах Сибири и Дальнего Востока, начали поступать на электронные адреса различных учреждений и ведомств утром 22 января. Пока что все "наводки" оказались ложными: полицейские не обнаружили взрывных устройств ни в одном из мест, названных анонимными источниками.

По данным правоохранителей, первым городом, столкнувшимся с "электронный терроризмом", стал Петропавловск-Камчатский – 22 января сообщения о минировании получили 11 образовательных учреждений, три больницы и администрация края. Оперативники эвакуировали людей из зданий и обследовали указанные объекты на наличие взрывчатки. По данным регионального управления ФСБ России, все сообщения оказались ложными.

"Проверены все 15 объектов, куда поступили сообщения, взрывные устройства там не обнаружены", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник УФСБ региона.

23 января "предупреждения" о заложенных взрывных устройствах посыпались на Владивосток. В общем сложности правоохранителям пришлось эвакуировать 35 школ, 11 торговых центров, три больницы и администрацию Приморского края. Информация также оказалась ложной. По данным местных СМИ, сообщения о минировании во Владивостоке поступали с IP-адресов Сейшельских островов, Турции и Украины.

"Требования никакие не выдвигались. Есть основания полагать, что действовали авторы писем из хулиганских побуждений", - заявил глава Департамента по координации правоохранительной деятельности Павел Мезенин.

Он попросил жителей края не поддаваться панике.

"Просим людей отнестись с пониманием к ситуации, соблюдать спокойствие и проявлять бдительность", - сказал он.

24 января анонимные электронные письма с сообщениями о взрывных устройствах получили различные учреждения Хабаровска. Среди адресатов также оказались несколько школ, торговых центров, больница и администрация города.

"В связи с этим на место оперативно прибыли представители экстренных служб, была проведена эвакуация людей. По информации правоохранительных органов, сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, по данным фактам проводятся проверки", - сообщили в правительстве региона.

Как отметили в краевой администрации, эвакуация людей прошла штатно. ЧП показало, что все местные учреждения имеют паспорта безопасности и планы эвакуации, а персонал подготовлен к действиям в экстренных ситуациях.

Также 24 января сообщения о взрывных устройствах, заложенных в нескольких школах, детсадах, больницах и мэрии города, неизвестные распространили и по Южно-Сахалинску.

"Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве (в школе - ИФ) появилось в 09:23. Было принято решение - остановить учебный процесс. Старшеклассников распустили по домам, детей, обучающихся в среднем и младшем звеньях, забрали родители", - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Учеников младших классов, которых не успели забрать родители, разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов.

В общей сложности, как уточнили в администрации города, после сообщений о минировании правоохранители эвакуировали 19 школ, а также ряд административных учреждений. Ни в одном из этих зданий взрывных устройств обнаружено не было.

Отметим, что аналогичные сообщения 24 января поступили также в школы и в административные учреждений Корсакова (юг Сахалинской области). Всех школьников немедленно отправили домой, персонал больниц и мэрии города эвакуировали.

На следующий день, 25 января, волна "электронного терроризма" двинулась в Якутию, Приамурье, Бурятию, Забайкалье и Иркутскую область. В каждом из регионов неизвестные действовали все по той же схеме.

"В настоящее время проверяется около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий в Якутске. Предварительно установлено, что сообщения имеют идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений", - сообщили в пресс-службе правительства Якутии со ссылкой на УФСБ России по республике.

В Приамурье, по данным регионального УМВД, после волны ложных сообщений о минировании правоохранители проверили порядка 30 различных зданий.

"Поступили сообщения о минировании ряда объектов в Благовещенске, Благовещенском и Ивановском районах. Среди них учебные заведения, органы государственной власти, торговые центры. Специалисты провели обследования зданий. Предметы, представляющие опасность, не обнаружены", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе регионального Управления МВД России.

В настоящее время оперативники устанавливают, кто может быть причастен к ложным сообщениям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Также 25 января из-за электронных писем о заложенных взрывных устройствах правоохранители провели экстренную эвакуацию в зданиях правительства и парламента Бурятии, а также администрации Улан-Удэ. Сообщения также оказались ложными.

"Все вернулись на свои места после эвакуации, приступили к работе, все в порядке", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в приемной администрации города.

Правоохранительные органы республики ситуацию не комментируют.

Вместе с тем, по данным ряда региональных СМИ, 25 января "предупреждения" о минировании получила также администрация Читы (Забайкалье) и одна из школ краевого центра. Люди были немедленно эвакуированы. В ходе осмотра зданий взрывных устройств и других подозрительных предметов саперы не нашли.

В Иркутской области письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах получили в общей сложности 27 организаций, в том числе 10 школ и 11 больниц и 6 административных зданий.

"Из-за ложных сообщений были эвакуированы сотрудники агентства по туризму Иркутской области, регионального министерства по молодежной политике и Контрольно-счетной палаты Прибайкалья. Всего информация о возможном минировании поступила в 27 организаций", - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В настоящее время, после проверки зданий и помещений, все больницы и школы вернулись к штатному режиму работы. Информация о минировании оказалась ложной.

"В проверках зданий совместно с правоохранительными органами было задействовано 18 бригад скорой медицинской помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. Правительство Иркутской области продолжает контролировать ситуацию, вызванную массовыми сообщениями об угрозе минирования", - отметили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что правоохранительные органы пока происходящее не комментирует. Отмечается, что ведется работа, направленная на установление всех лиц, причастных к массовой рассылке ложных сообщений о минировании.

Напомним, что массовая волна сообщений о минировании впервые прокатилась по стране в сентябре 2017 года. Оперативники также были вынуждены эвакуировать целый ряд объектов – школы, больницы, торговые центры, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, а также различные административные здания.

Обозреватель Наталья Пономарева

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