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Робот х Жизнь

© РИА Новости. Владимир Астапкович
Interfax-Russia.ru - Федеральный центр робототехники создают на базе технопарка в Перми.

Ряд российских университетов, Национальная ассоциация участников рынка робототехники и ООО "Промобот" (Пермь, занимается разработкой сервисных роботов) подписали соглашение о создании в Перми Федерального центра робототехники на базе технопарка "Морион Диджитал".

Еще в конце ноября прошлого года в Перми были подписаны соглашения о реализации проектов по управлению двумя технопарками - "Морион Диджитал" (входит в ООО "ПФП-Группа" бизнесмена Андрея Кузяева) и "Технопарк Пермь".

По мнению главы региона Максима Решетникова, эти соглашения позволят создать на территории краевого центра одну большую зону для развития высокотехнологичных компаний.

Так, технопарк "Морион Диджитал" увеличит количество резидентов с 18 до 25 с совокупной выручкой более 28 млрд рублей в год. Помимо этого руководство технопарка обязано обеспечить резидентов необходимой инфраструктурой - коворкингом и конгрессно-выставочным центром.

Ключевыми направлениями специализации этого IT-парка станут умный дом, умный город, цифровизация промышленности, роботехника, облачные сервисы и другие направления.

К моменту подписания соглашения региональный Минпромторг одобрил две заявки управляющих компаний на создание в Перми технопарков "Пермь" и "Морион Диджитал".

"Морион Диджитал", разместившийся на площадке завода "Морион", после реконструкции цехов завода под новые задачи, в том числе в создание конгрессно-выставочного центра, должен стать самым крупным частным технопарком без вложений государственных средств в сфере ИТ. На тот момент на территории "Мориона" уже работали 30 компаний, работающих в ИТ-сфере.

В будущем площадь технопарка "Морион Диджитал" составит 86 тыс. кв. метров. По этому показателю он станет третьим в стране технопарком в сфере высоких технологий городского формата.

Второй технопарк – "Пермь" – занимал территорию площадью 17 тыс.кв. м и на нем размещались 16 резидентов. Стратегия развития "Технопарк Пермь" включает коммерциализацию и тиражирование проектов резидентов.

Теперь, как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе администрации правительства и главы Пермского края, со стороны учебных заведений к соглашению о создании федерального центра робототехники присоединились Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Московский Государственный технический университет им.Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева, Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Российский технологический университет.

По информации пресс-службы, основная задача научного проекта заключается в объединении усилий участников в рамках комплексного развития концепции "Робот х Жизнь" (Robot x Life), которая отражает процесс полного проникновения роботов в мир человека (социальную сферу, медицину, промышленность, экологию, рынок труда, сферу развлечений и т.д.).

Концепция состоит из трех направлений: "Робот в жизни" (Robot in Life), "Робот для жизни" (Robot for Life) и "Робожизнь" (Robot with Life).

Так, направление "Робот в жизни" предполагает интеграцию роботов в различные сферы жизни, такие как труд, промышленность и транспорт. "Робот для жизни" подразумевает робототехнику, которая используется для решения проблем в сфере медицины и экологии. "Робожизнь" предполагает создание роботов, максимально приближенных к живому миру (по уровню осознания и интеграции с окружающей средой).

Ключевой целью создания консорциума является консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитие отечественной робототехники. Вузы, принимающие участие в консорциуме, обеспечат проведение фундаментальных и прикладных исследований.

"Промобот" как опытный участник робототехнического рынка будет способствовать разработке актуальных решений и их монетизации на глобальном рынке.

"Центр робототехники - это отличный инструмент по созданию робототехнической экосистемы федерального уровня. Мы входим в консорциум и являемся важным его звеном. Кроме нас сюда вошли ведущие вузы страны. Они также ведут разработки и создают уникальные решения. У нас также есть software- и hardware-продукты, которые мы самостоятельно разрабатываем, они не только конкурентноспособны, но и успешны на рынке. Используя опыт работы в данной сфере, мы, "Промобот", хотим стать неким мостом между российским научным сообществом и глобальным рынком. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы данная коллаборация стала продуктивной", - заявил председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков.

Компания "Промобот" была образована в 2015 году в Перми, производит роботов для работы в местах повышенного скопления людей. Они помогают людям с навигацией, общаются и отвечают на вопросы, транслируют промо-материалы.

Компания ведет разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Несколько сотен роботов "Промобот" уже работают по всему миру. По данным на декабрь 2018 года, роботы компании поставляются в 26 стран и выполняют функции администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов.

В конце прошлого года Совбез (СБ) РФ констатировал отставание страны в робототехнике. В связи с этим на заседании межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сферах был выработан комплекс дополнительных мер, направленных на формирование единой государственной политики по ускоренному развитию отечественной робототехники.

В частности особое внимание было "уделено координации действий институтов развития в области поддержки проектов, связанных с развитием робототехники в гражданских отраслях промышленности и секторе услуг, проведению научно-исследовательских работ в этой сфере, подготовке квалифицированных специалистов в области разработки, изготовления, внедрения и применения промышленных роботов".

Участники заседания подчеркнули, что государство ставит задачу развивать производство робототехники до полноценной отрасли национальной промышленности.

В перспективе она должна быть способна "обеспечить подавляющее большинство отечественных производств гибким и высокопроизводительным технологическим оборудованием, а также их рентабельность".

В свою очередь эксперты обращают внимание на необходимость создания в России инструментов поддержки развития робототехники и технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые уже существуют в ведущих робототехнических странах и доказали свою эффективность.

Ключевым инструментом развития, по их мнению, является разработка стратегии развития робототехники и технологий ИИ, поскольку "существующие положения и мероприятия в различных государственных программах являются крайне фрагментарными и неспособны обеспечить существенное развитие индустрии".

Эксперты также предлагали создать единый федеральный центр развития робототехники, используя позитивный опыт работы аналогичных институтов, таких как KIRIA в Корее или RRI в Японии.

Кроме того, специалисты рекомендуют создание федерального органа в сфере робототехники и ИИ в пятилетней перспективе. Такие институты власти уже начали появляться в других странах.

Обозреватель Анастасия Николаева

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