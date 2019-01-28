Наши по праву

28.01.19 14:23

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Почти 80% россиян не хотят передавать Японии южные острова Курильской гряды.

Около трех четвертей (77%) жителей нашей страны против передачи Японии южных островов Курильской гряды, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос уже решен, эти острова принадлежат России (29% опрошенных). Каждый десятый респондент (10%) утверждает, что мы отвоевали эти острова", - говорится в пресс-релизе ВЦИОМ, поступившем в Interfax-Russia.ru.

За передачу Курил Японии выступили лишь 14% опрошенных. Респонденты считают, что это стоит сделать, прежде всего, ради заключения мирного договора и развития отношений между странами (7%).

Вместе с тем, половина опрошенных (51%) считает, что Россия и Япония должны продолжать переговоры по Курильским островам "столько, сколько потребуется, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению". Еще 13% выступают за скорейшее подписание мирного договора, даже если это навредит интересам России. Столько же респондентов (13%) считают, что России следует вообще прекратить взаимодействия с Японией по этому вопросу.

"Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намек на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны (ВОВ), к которым относят и вопрос принадлежности островов", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, судя по результатам соцопроса, российское общество не ждет от переговоров с Японией быстрых результатов, а нацелено на (пусть и длительный) поиск решения, которое бы отвечало интересам страны.

В целом же, о том, что Япония требует от России передать ей четыре острова Курильской гряды в качестве условия для заключения мирного договора, известно 79% респондентов.

По данным ВЦИОМ, опрос был проведен методом телефонного интервью 26 ноября 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, что в 2009 году против передачи Японии южных островов Курильской гряды, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, выступало 89% россиян - в основном, жители Дальнего Востока РФ (92% опрошенных), сторонники партий КПРФ и ЛДПР (по 91%), а также респонденты в возрасте от 25 до 44 лет (91-92%). Одобряли передачу четырех "спорных" островов Японии в 2009 году лишь 4% опрошенных (к слову, в 1998 году сторонников такого решения было на 4% больше).

В настоящее время на островах, на которые претендует Япония, проживет 17 тыс. россиян.

Незадолго до этого, 22 января, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лидеры двух стран обсудили перспективы международного сотрудничества, а также коснулись проблемы мирного договора.

"Судя по заявлениям, с которыми после встречи выступили Путин и Абэ, полагаю, подтверждается сценарий переговорного процесса, предполагающий, что обе стороны не будут в форсированном режиме продвигаться к мирному договору. Москве и Токио определенно предстоит достаточно "вязкая", продолжительная переговорная стадия", - сообщил "Интерфаксу" бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов.

Он также предположил, что в ходе встречи "новые требования, насколько можно судить, не выдвигались".

"Возможно, они появятся в ходе дальнейших переговоров. На данном этапе диалога между Москвой и Токио становится более понятным, что, собственно, обсуждать. Это было высказано еще неделю назад, в ходе переговоров Лаврова с Коно (Таро Коно, глава МИД Японии - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, обе стороны сумели создать позитивную атмосферу встречи, что сыграет важную роль в карьере Абэ.

"Стороны договорились продолжать диалог в "конструктивном ключе". Это, конечно, плюс для Абэ. Конечно, мы не знаем деталей, о чем говорилось на переговорах. Тем не менее, не исключаю, что Абэ мог привести часть ответов Токио на те вопросы, которые неделю назад задавал Лавров", - сказал Панов.

Как известно, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы же состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились продолжить переговоры на основе совместной Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года. В соответствии с документом, после заключения мирного договора Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. На встрече 22 января 2019 года стороны подтвердили свои намерения работать над решением спорного вопроса.

"У нас была основательная дискуссия, вот как я это оцениваю. Однако мы сейчас переговоры (по Курилам - ИФ) не завершили, и я не могу предоставлять много информации об этом. Если между двумя странами будет заключен мирный договор, то это, без сомнения, послужит миру и процветанию не только двух стран, но всего дальневосточного региона", - сказал японский политик, выступая 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Между тем, 27 января в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на все свои заявления о сотрудничестве и дружбе с Россией, Токио продолжает поддерживать антироссийские санкции, что, в свою очередь, не способствует заключению мирного договора между странами.

"Они (японцы – ИФ) поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", - сказал Песков.

Он напомнил, что в прошлом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор с Россией без всяких предварительных условий, "чтобы затем на этом фундаменте вместе в атмосфере доверия заниматься решением жизненно важных проблем".

"Это не нашло понимания у наших японских коллег, и пока в этом наши подходы разнятся", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков сообщил, что Москва больше не намерена слепо верить вербальным заявлениям и наступать на те же грабли, как во времена Михаила Горбачева (имеются в виду заявления об отсутствии у НАТО планов расширяться на восток - ИФ).

"Конечно же, вряд ли в Москве кто-то будет второй раз наступать на грабли и вряд ли кто-то будет верить, скажем так, каким-то вербальным заверениям по такой жизненно важной субстанции, как безопасность", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Обозреватель Наталья Пономарева

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