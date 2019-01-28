Холст. Масло. Вор

28.01.19 14:54

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли в Москве за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.

О пропаже картины Архипа Куинджи из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника, стало известно вечером 27 января.

"Исчезла картина "Крым. Ай-Петри" из зала Третьяковки. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание галереи", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Другой источник рассказал агентству, что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился. Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - добавил он.

Пропажу картины сначала подтвердили в Минкультуры.

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. На данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских", - сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

Вслед за ним похищение картины подтвердили и в МВД РФ.

"В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - рассказала "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

В свою очередь источник сообщил агентству, что правоохранительные органы составили фоторобот преступника.

"Со слов очевидцев составлен фотокомпозиционный портрет похитителя. Он (портрет-ИФ) разослан во все подразделения московской полиции", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил приметы преступника, на основании которых был составлен его фотокомпозиционный портрет: худощавый мужчина в возрасте до 35 лет, рост около 172 см, волосы русые, коротко стриженные. Был одет в темно-синюю водолазку и джинсы такого же цвета.

Также источник агентства сообщил, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле.

"Видеозаписи с камер уличного наблюдения позволили установить, что предполагаемый похититель картины скрылся на белом Mersedes M-класса. Номер автомобиля идентифицировать пока не удалось", - рассказал источник "Интерфакса".

Уже утром 28 января МВД РФ сообщило о задержании похитителя. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области.

Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений. Подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств) и на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

Задержанному предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, подозреваемого проверят на вменяемость и употребление наркотиков. Он уточнил, что подозреваемый в похищении картины - Денис Чуприков 1986 года рождения.

Сам Чуприков после задержания заявил, что не совершал никаких преступлений. Видео задержания подозреваемого опубликовано на сайте МВД РФ.

На вопрос оперативников, за что он задержан, подозреваемый отвечает: "Без понятия". На следующий вопрос, какое преступление он совершил, мужчина говорит: "Я не совершаю преступлений. Я - законопослушный гражданин России".

Задержанный также отрицает, что он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков.

По факту похищения картины возбуждено уголовное дело по ст.164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, видимых повреждений на картине Куинджи, найденной после похищения из Третьяковской галереи, нет.

В свою очередь директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов уточнил, что картина вернется в экспозицию после завершения следственных действий, а в ближайшее время все картины музея на временных выставках снабдят датчиками безопасности.

Он также сообщил "Интерфаксу", что Минкультуры проведет проверку обеспечения безопасности в Третьяковской галерее на выставке, с которой была похищена картина "Ай-Петри. Крым". Известно также, что якутская компания "Стерх" страховала пропавшую картину на 12 млн рублей. Однако, как рассказали в компании, картина была застрахована только на случай ущерба при транспортировке.

"Для страхователей в первую очередь была интересна транспортировка, перевозка указанных картин, когда они выезжали и выставлялись в других музеях. Если бы при перевозке с данной картиной что-либо случилось, то это был бы страховой случай. То, что она находилась в Третьяковской галерее, они это не застраховали - данную картину", - сообщила представитель страховой компании "Стерх" телеканалу "Россия 24".

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, система охраны и безопасности серьезных культурных ценностей после дерзкой кражи картины Куинджи из Третьяковки должна быть пересмотрена.

"Если это произошло на глазах людей, то вся система охраны, которая была, не выдерживает никакой критики. Так мы можем потерять шедевры", - заявил Клинцевич "Интерфаксу".

Между тем, как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждать о недостатках в системе безопасности Третьяковской галереи - преждевременно.

"Такие объекты, как Третьякова, охраняются на должном уровне. Их безопасность обеспечивается, поскольку в них хранятся художественные ценности, а также предметы искусства, которые бесценны", - заявил Песков журналистам.

Вместе с тем, по его словам, "какие-то технологические выводы нужно сделать - это безусловно".

При этом Песков отметил профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов: "Слава Богу, что благодаря энергичным действиям наших правоохранителей, картина найдена быстро и оперативно".

Он также обратил внимание на то, что "подобные происшествия случаются во всех странах мира и далеко не всегда удается быстро найти похищенные предметы искусства".

Государственная Третьяковская галерея уже усилила меры безопасности не только в Инженерном корпусе, откуда украли картину, но и на других своих площадках.

Сейчас Инженерный корпус Третьяковской Галереи открыт для посещения выставки. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, для посещения открыта только выставка Куинджи, поскольку ранее были продлено время ее работы.

Ретроспектива Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке пейзажиста представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов Третьяковской Галереи и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищенная из Третьяковки картина "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Обозреватель Анастасия Николаева

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