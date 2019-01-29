Цена статуса

29.01.19 14:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Приморье получит дополнительные средства на соцразвитие в связи с переносом столицы ДФО во Владивосток.

Правительство РФ направит дополнительные средства на социальное развитие Приморского края в связи с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.

"На социальное развитие Приморского края мы выделяли 5,7 млрд. Это решение уже принималось комиссией. Дополнительно мы еще будем выделять деньги в связи с подписанием указа президента РФ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО)", - заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, выступая на совещании во Владивостоке.

Полпред также добавил, что перенос столицы "не должен быть только переездом ряда правительственных структур, его должны почувствовать люди".

"Сейчас мы советуемся, как исправить недостатки, которые сегодня существуют в развитии Приморья, чем мы можем помочь, как сделать так, чтобы люди почувствовали, что живут в столице (региона – ИФ), и гости, инвесторы, которые приезжают, также понимали, что прибывают в столицу ДФО", - сказал вице-премьер.

По его словам, для этого необходимо привести в порядок улицы и дороги города.

"Дороги должны быть ровными, широкими, должны быть оборудованы парковки, все это должно быть приведено в порядок до сентября текущего года. На это выделено до 4,5 млрд рублей", - отметил вице-премьер.

Прежде всего, речь идет о сквозных центральных улицах города – основных магистралях, чтобы "к сентябрю (2019 года – ИФ) Владивосток действительно выглядел значительно более "столичным".

В свою очередь глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в начале февраля администрация края вместе с руководством города сформирует перечень дорог и улиц, которые нуждаются в ремонте. Работы начнутся уже весной.

"Часть документации у города уже имеется, остальная сейчас формируется. В начале февраля мы представим весь перечень в Москве", - сказал Кожемяко.

Напомним, что ранее глава региона говорил о том, что новый статус Владивостока поможет местным властям быстрее завершить проект кольцевой автодороги (ВКАД).

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток 13 декабря 2018 года.

"Владивосток развивается очень активно и является действительным центром и региона, и в известной степени центром притяжения для соседних стран, поэтому мне кажется, что это обоснованное решение", - заявил заявил глава государства во время своей ежегодной пресс-конференции 20 декабря 2018 года.

Изначально с инициативой перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, город де-факто уже давно является столицей Дальнего Востока, лидируя по численности населения, вкладу в региональный продукт, привлеченным инвестициям. Кроме того, как отметил губернатор, во Владивостоке проходит ежегодно Восточный экономический форум (ВЭФ), на который приезжают главы других государств. Предложение поддержал полпред президента в Дальневосточном федерально округе Юрий Трутнев, который и поручил Минвостокразвития РФ подготовить для руководства страны доклад о целесообразности переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток.

"Сегодня большая часть инвестиций - около 60% - приходит во Владивосток. И их надо обслуживать, создавать им условия, предоставлять земельные участки, разрешения, энергетику, строить дороги. И чем быстрее и эффективнее мы будем вести эту работу, тем конкурентнее будет наше инвестиционное пространство. Сведения о том, как на какой-то территории помогают бизнесу, очень быстро расходятся", - сообщил Юрий Трутнев 13 января в интервью "Российской газете".

При этом, отметил полпред, необходимо сделать так, чтобы город действительно соответствовал своему новому статусу.

"Там есть театр, университет, строятся музеи, балетное училище. Планируется строительство установки класса megascience. Перед Новым годом мы собирались по поводу создания Центра компетенций целого ряда компаний на острове Русский", – сказал полпред президента России в ДФО.

При этом, как отметил Трутнев, при модернизации Владивостока местные власти должны учитывать мнение горожан, и результат работы должен оправдать их ожидания.

"Может статься так, что люди ждут совсем не этого. Поэтому избранному губернатору Олегу Кожемяко, когда еще приезжал его представлять, я задал задачу - надо определить, что мы должны сделать для того, чтобы люди сказали: "Спасибо, мы видим, что есть существенные изменения", - пояснил вице-премьер.

Вместе с тем, изменения должны увидеть и туристы, которых с каждым годом все больше и больше приезжает во Владивосток. Так, по данным аналитического агентства ТурСтат, по итогам 2018 года Приморье вошло в топ-3 регионов с самыми высокими темпами развития туризма.

"Приморский край расположился в рейтинге на шестой строчке. С января по декабрь прошлого года с его достопримечательностями познакомились свыше 5 млн человек. При этом по темпам роста турпотока край занял одно из лидирующих мест в стране, уступив по этому показателю только Ленинградской области и Республике Крым", - сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В частности, в 2018 году Ленинградскую область посетило на 50% больше туристов, чем годом ранее, Крым – на 28%, а Приморье - на 20%.

Всего же, по данным пресс-службы, в исследовании приняли участие более 60 регионов России, в том числе города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. В основу рейтинга легли результаты анализа статистики внутреннего и въездного туризма в стране в 2018 году и экспертные оценки.

Между тем, власти Хабаровского края не намерены сдавать свои позиции в борьбе за значимость своего региона для Дальневосточного федерального округа.

"Мы будем разрабатывать программу и выходить на федеральный центр с просьбой предоставить нам статус города федерального значения. Но это нужно заслужить и это нужно заработать. У Хабаровска шансы все есть и они намного выше любого другого города Дальнего Востока", - сказал журналистам глава Хабаровского края Сергей Фургал.

Он подчеркнул, что идею можно будет реализовать "при условии положительной динамики в развитии города".

Также Сергей Фургал отметил, что, несмотря на перенос центра ДФО в соседний Владивосток, ряд федеральных структур останутся в Хабаровске. Так, по его словам, в настоящее время свое присутствие в регионе расширят МЧС и Министерство обороны. Также профильное учебное заведение в Хабаровске в ближайшем будущем планирует открыть Следственный комитет РФ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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