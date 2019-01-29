Всем миром: снег в Саратовской области убирают военные и МЧС
  
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Отрезаны от цивилизации

© РИА Новости. Виталий Аньков
Interfax-Russia.ru - Более 100 населенных пунктов Саратовской области изолированы из-за снегопада. Ликвидируют его последствия спасатели и военные.

Сильные снегопады накрыли Саратовскую область еще в середине декабря прошлого года. Неблагоприятная погода неоднократно становилась причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова. Несколько раз вводили временные ограничения движения грузовиков на федеральных трассах. Снегопады становились причиной задержки ряда пассажирских поездов на Приволжской железной дороге.

Начало года также ознаменовалось неблагоприятной погодой. Вновь с перебоями работал аэропорт Саратова, снегопад стал причиной задержки пассажирских поездов, пришлось временно закрыть несколько участков федеральных трасс, в том числе на границе с Казахстаном.

Так, по данным регионального правительства, на минувшей неделе отменили 10 авиарейсов, задержали движение 21 междугороднего и 11 пригородных поездов. В черте Саратова из-за снежных заносов приостановили движение трамваев.

Трассы от снега расчищали 600 единиц техники. Более 20 раз областную службу спасения привлекали для извлечения автомобилей из снежных заносов.

С начала сезона из областного центра вывезли более 600 тыс. кубометров снега, что на 250% превышает совокупные объемы 2017-2018 годов.

При этом синоптики в ближайшие дни прогнозируют сохранение в регионе сильного ветра, снегопадов и тумана с ухудшением видимости до 500 метров.

Как констатировал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, к вечеру 28 января из-за снега оказались отрезанными от дорог 117 населенных пунктов практически во всех районах области. Кроме того, закрыты федеральные трассы Сызрань – Саратов – Волгоград, Саратов – Озинки, сильно осложнен проезд по дороге Саратов – Воронеж.

"К сожалению, неблагоприятная погода продолжается. Сильный снегопад идет в западных районах области, очень сильный ветер отмечается в Заволжье. Решения приходится принимать по ситуации. При таком объеме снега мы не можем оставить без внимания ни одной территории. Уже три недели сотни единиц техники работают по всей области. Усиливаем отряды в Саратове, но при этом остаются вопросы по качеству расчистки проезжей части, дворовых территорий, очистке крыш. К сожалению, то, что делается – недостаточно", - отметил Радаев.

Губернатор поручил выяснить, где находятся все машины специализированной техники, стоящие на учете, чтобы использовать все имающиеся резервы – КАМАЗы, грейдеры, погрузчики.

Глава региона сообщил, что обратился к полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову, в Минобороны РФ, к председателю комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгению Москвичеву, заместителю председателя комитета по обороне Совета Федерации РФ Сергею Аренину с просьбой выделить региону тяжелую технику, которая имеется в распоряжении Центрального военного округа.

Радаев также пообещал обсудить возможность помощи Саратовской области с руководителями МЧС РФ и Минтранса РФ.

Кроме того, глава региона поручил зампреду правительства области Роману Бусаргину проработать вопрос привлечения дополнительной техники у федеральной дорожной организации "Большая Волга". Зампреду Александру Стрельникову поручено работать с сельхозпредприятиями и фермерами по вопросу уборки снега.

Особое внимание губернатор поручил уделить жизнеобеспечению отрезанных населенных пунктов: "Ни один человек не должен остаться без внимания – нужно организовать подвоз продовольствия, продолжить оказание медицинской помощи".

"Нужно задействовать всю технику, какую только возможно. Когда отрезано столько населенных пунктов – работать необходимо соответственно. Положение сложное, поэтому работать надо на качество", - отметил Радаев.

Создавшуюся ситуацию с главой российского правительства Дмитрием Медведевым обсудил и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По итогам встречи Медведев дал поручение руководителю МЧС России помочь Саратовской области в борьбе со снегом.

К утру 29 января на всех федеральных автодорогах Саратовской области сняли временные ограничения движения для всех видов транспорта.

При этом для жизнеобеспечения водителей и пассажиров автотранспорта на трассах организовали 91 стационарный и 15 подвижных пунктов обогрева. Застрявшим на дорогах машинам оказывают необходимая помощь.

Для ликвидации последствий снегопада в регион направили группировку Волжского спасательного центра МЧС России: восемь единиц техники и 22 сотрудника.

Оперативная группа МЧС РФ прибыла в Саратовскую область днем 29 января. Машины через Саратов и Энгельс следуют в Левобережье, где приступят к расчистке дорог Озинского района.

Кроме того, Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства предоставило 55 дополнительных снегоуборочных машин. Шесть машин отправятся в Питерский и Новоузенский районы, 39 машин помогут убирать от снега Саратов.

Министерство обороны выделило 17 единиц тяжелой техники. Они будут работать в Новоузенском районе. Как сообщили в Минобороны РФ, для борьбы со стихией выделены комбинированные аэродромные и дорожные машины, грейдеры, самосвалы, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2.

Ликвидировать последствия сильного снегопада на дорогах Саратовской области помогают более 150 военнослужащих. По данным военных, в результате снегопадов в регионе нарушено движение по автомобильным дорогам в шести муниципальных образованиях - Саратовском, Красноармейском, Озинском, Дергачевском, Ершовском и Федоровском районах.

Обозреватель Анастасия Николаева

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