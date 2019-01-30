Граница выхлопа

30.01.19 12:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.

Рекомендации об ограничениях движения в Москве автомобилей с низким экологическим классом разработал Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). СПЧ предлагает определить границы зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов; ввести категории автотранспортных средств, на которые устанавливаются ограничения; создать базы данных экологических классов зарегистрированных автотранспортных средств и системы видеоконтроля въезда в зоны с ограничением въезда автотранспортных средств низких экологических классов и фиксации нарушений.

Правительство Москвы инициативу поддержало.

"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в Москве", – говорится в письме мэра, размещенном на сайте СПЧ.

Сергей Собянин уточнил в письме, что ответственным за проработку вопроса ограничения въезда в Москву транспорта низких экологических классов назначен заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Мэр также отметил, что последние несколько лет в столице работают над улучшением экологической обстановке: в городе обновили автобусный парк, полностью прекратили эксплуатацию автобусов экологических классов "Евро-2" и ниже. В будущем весь городской общественный транспорт станет электрическим: с 2021 года город будет закупать только электробусы.

"Кроме того, в Москве запущены альтернативные виды транспорта: городской велопрокат, прокат электросамокатов и краткосрочная аренда автомобилей (каршеринг), в результате чего за последние 8 лет выбросы вредных веществ в атмосферу Москвы сократились на 15%", – отметил мэр.

Сложнее ситуация с владельцами частных автомобилей. В 2016 году доля автомобилей с низким экологическим классом в Москве составила 40%. По данным аналитического агентства "Автостат" на 1 января 2018 года, в России из 42,4 млн легковых автомобилей 13% были оборудованы двигателями класса "Евро-5", 28,7% - класса "Евро-4", 14,6% - класса "Евро-3", 12,2% - класса "Евро-2", 4,4% - класса "Евро-1", 27% - класса "Евро-0".

Инициативу СПЧ поддержали и экологи. По словам координатора климатических проектов "Гринпис России" Василия Яблокова, данная инициатива поможет снизить выбросы загрязняющих воздух веществ в столице на 22–27%.

"Ограничения постепенно должны быть введены во всем городе. Начать лучше с центра, ведь там активность выше всего, например, с Садового кольца. В Москве ограничительные меры для низкоэкологичного транспорта позволят снизить выбросы загрязняющих воздух веществ на 22–27%. На Западе данные меры давно широко применяются, наиболее удачная практика представлена в Лондоне", – пояснил Interfax-Russia.ru эксперт "Гринпис России " Василий Яблоков.

Однако, по мнению эксперта, эту инициативу будет непросто реализовать. Дело в том, что в свидетельствах о регистрации транспортных средств (СТС) экологический класс начали указывать только в 2011 году. И автомобили, зарегистрированные ранее, имеют СТС без указания экологического класса. В настоящее время не ясно, как можно будет контролировать движение этих автомобилей.

В то же время мнения обычных автолюбителей по поводу инициативы разделились. Одни отмечают, что после ввода экологического запрета будут вынуждены продать свои автомобили. Другие говорят о том, что запреты помогут справиться с пробками на дорогах столицы.

"Мне теперь в Москву ходу не будет. А когда-то это был мой областной центр", - написал на своей странице в Facebook Евгений Дорошкевич.

Другой автолюбитель – Сергей Каленик – приветствовал инициативу.

"Отличная инициатива, хоть немного смог над Москвой уберет", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время некоторые автовладельцы опасаются, что не смогут ездить по Москве из-за отсутствия данных об экологическом классе автомобиля в документах.

"Самое интересное еще в этой истории, что никто не знает, как вписать в ПТС этот экологический класс. Я все прошлое лето билась. Написала на сайт ГИБДД. Получила ответ, что они не отвечают", – опубликовала комментарий на странице в Facebook Natalia Babasyan.

В свою очередь юристы не исключают, что новелла может ударить по более бедным потребителям, в частности пожилым автовладельцам, которые не могут позволить себе новые машины.

Так, в беседе с Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова напомнила, что столичные власти предлагали утилизировать автомобили "низких экологических классов". Владельцы в этом случае могут рассчитывать на определенную компенсацию.

"Однако не уточняется, насколько такое возмещение покроет рыночную стоимость машины. Как показывает практика европейских стран, суды зачастую поддерживают местные власти в запрете пользования автомобилями, загрязняющими окружающую среду. Дойдет ли подобная практика в наши суды – вопрос пока открытый", - пояснила Людмила Калинникова.

Некоторые специалисты в области юриспруденции отмечают, что данная мера необходима для экологической безопасности столицы.

"Идея ориентирована на запрет эксплуатации в центре столицы транспорта, реально угрожающего экологической безопасности. Речь идет о транспортных средствах, выпущенных до 2004-2005 годов, чей экологический класс не соответствует требованиям действующего законодательства в части безопасной эксплуатации. Как водитель, который ранее имел в собственности авто 2000 года выпуска, могу сказать, что инициатива может стать полезной, только при условии надлежащего контроля со стороны уполномоченных органов государственной власти", - прокомментировал ситуацию Interfax-Russia.ru доцент кафедры юриспруденции МГУУ Правительства Москвы Валентин Исраелян.

В пресс-службе автомобильной группы "АВИЛОН" отметили, что подобные нововведения отразятся и на автомобильном рынке.

"В случае принятия ограничений, можно ожидать снижения стоимости автомобилей в регионах, где введено ограничение. В краткосрочной перспективе оно составит 5-10%, в зависимости от объема рынка. Снижение цен будет локальным и кратковременным", - пояснила пресс-служба автомобильной группы "АВИЛОН".

Инициативы по разделению автомобилей на классы для России не являются новыми. Так с 1 июля 2018 года в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, которой были введены знаки, ограничивающие движение автомобилей с низким экологическим классом. Однако эти изменения еще не внесены в ГОСТы, и в настоящее время еще не применятся.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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