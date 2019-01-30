30.01.19 14:16

© РИА Новости. Олег Урусов

Interfax-Russia.ru – Пять ракет запустят с космодрома "Восточный" в 2019 году.

Роскосмос анонсировал пять пусков с космодрома "Восточный" в Приамурье в 2019 году.

"На 2019 год запланировано 5 пусков - больше, чем за всю историю эксплуатации этого молодого космодрома", - говорится в январском номере журнала "Русский космос", издаваемого госкорпорацией "Роскосмос".

К настоящему времени с "Восточного" было осуществлено четыре пуска.

Первая ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома 28 апреля 2016 года. Она вывела на орбиту три космических аппарата (КА) "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 ("СамСат-218" - ИФ). Спутники предназначены для проведения экспериментов по изучению космических лучей и магнитной сферы Земли.

Второй запуск с "Восточного", к сожалению, оказался неудачным. Ракета-носитель "Союз-2.1б", запущенная с космодрома 28 ноября 2017 года, не смогла вывести на расчетную орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" N2-1. Нештатная ситуация произошла из-за аварии на разгонном блоке (РБ) "Фрегат", который должен был доставить космический аппарат "к месту назначения". В результате спутник отклонился от заданного курса и, скорее всего, сгорел в атмосфере.

В третий раз ракета-носитель "Союз-2.1а" с РБ "Фрегат" и спутниками основной и попутной нагрузки стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области 1 февраля 2018 года. На этот раз разгонный блок успешно вывел на орбиту космические аппараты ДЗЗ "Канопус-В" N3 и N4, а также девять американских и германских малых космических аппаратов (МКА) S-Net, Lemur и D-Star One.

Четвертый запуск с космодрома "Восточный" был осуществлен 27 декабря 2018 года. Ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" успешно вывела на расчетную орбиту космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N5 и N6, а также 26 иностранных малых космических аппаратов (МКА) попутной нагрузки (по контрактам с США, Японией, ЮАР, Испанией и Германией).

Впрочем, столь амбициозные планы у Роскосмоса не на один только космодром Восточный. Как заявил журналистам 23 января вице-премьер РФ Юрий Борисов, в общей сложности на 2019 год запланировано 45 пусков.

"В ближайшем году нам предстоит осуществить до 45 запусков. Это в два раза больше пусковых услуг, чем в 2018. Планы амбициозные, но при должной организации работ, безусловно, это нужно будет сделать", - заявил Борисов по итогам совещания, посвященного финансово-экономическому состоянию "Роскосмоса" и его предприятий.

Вице-премьер напомнил, что в 2018 году в России был осуществлен 21 запуск, при этом в последние годы РФ опустилась с первого на третье место по количеству запусков ракет в космос.

"Начиная с 2014 года, отрасль постоянно сопровождали неудачи. Два неудачных пуска в 2014 и 2015 годах, в 2016, 2017. Ну, и известная ситуация в прошлом году с "Союзом". Слава богу, она обошлась без жертв", - сказал Юрий Борисов.

Он отметил, что все это привело к репутационным потерям "Роскосмоса" и его предприятий.

"Мы оценили деятельность новой администрации ("Роскосмоса") в течение 2018 года. Кризис, я думаю, что пройден. Он наступил в корпорации примерно во втором квартале прошлого года", - сказал Борисов.

В качестве примера вице-премьер привел уровень освоения бюджетных средств во втором квартале 2018 года, составивший всего 22%.

"Самый низкий показатель во всех отраслях промышленности. По сути, три четверти всех запланированных объемов и мероприятий необходимо было реализовать за полгода, что, по сути, невозможно", - отметил Юрий Борисов.

Он напомнил, что в связи с данной ситуацией Роскосмосу по согласованию с правительством РФ пришлось отказаться от ряда мероприятий, запланированных на 2018 год. Это было сделано, в том числе, для улучшения финансовой ситуации в Центре имени Хруничева.

Вице-премьер правительства РФ также сообщил, что Роскосмосу пришлось найти нового подрядчика для строительства второй очереди космодрома "Восточный" – с "ПСО "Казань" по соглашению сторон контракт был расторгнут.

"Контракт с "ПСО "Казань" был заключен буквально в сентябре прошлого года. С учетом тяжелого финансового положения по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается. Контракт будет перезаключен с новым подрядчиком", - уточнил Борисов.

Он отметил, что из-за процедуры банкротства "ПСО "Казань" отставание по срокам сдачи объектов на "Восточном" составляет уже несколько месяцев.

"Первоначальные сроки стояли на 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзий, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал Борисов.

По данным Роскосмоса, строительство второй очереди космодрома – стартового комплекса для пусков ракеты-носителей тяжелого класса семейства "Ангара" – началось в октябре 2018 года.

"С определенными допущениями, мы де-факто уже начали стройку. К концу весны будет полностью завершены земляные работы и начнется заливка бетона", - осенью сообщал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, после того, как стартовый стол будет готов, начнутся автономные комплексные испытания ракета-носителя тяжелого класса "Ангара". Скорее всего, после корректировки сроков это произойдет в 2023 году.

Также Дмитрий Рогозин заявил, что сегодня предприятия российской космической отрасли готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

"В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - ведущем научном центре Роскосмоса (г. Королев) подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - написал Рогозин в Twitter 19 января.

В качестве первой ступени в сверхтяжелой ракете планируется использовать технические решения, применяемые при создании ракеты среднего класса "Союз-5", при этом третья ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром им. М.В. Хруничева. Головным разработчиком ракетного комплекса сверхтяжелого класса выступает Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"Безусловно, нужно форсировать работы по ракетному комплексу "Ангара" всех классов, потому что, к сожалению, "Протон" ушел, скажем так, а "Ангара" - не пришла", – отметил в свою очередь Юрий Борисов.

Он напомнил, что несколько лет назад Роскосмос успешно осуществил пуски легкой ракеты "Ангара-1.2" и тяжелого ракета-носителя "Ангара-5", однако их стоимость оказалась весьма высокой.

"Рентабельность этих пусков, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Нужно работать над себестоимостью оказания этих пусковых услуг", – посетовал Борисов.

По данным Роскосмоса, летные испытания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) начнутся в 2028 году.

"В 2018 году госкорпорация приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, который будет завершен в 2019 году. Начало летных испытаний комплекса предусмотрено в 2028 году", - сообщили в Роскосмосе.

В соответствии с проектом технического задания, КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. На первом этапе - в период с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования. Второй этап – с 2020 по 2028 год - предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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