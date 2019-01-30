Возвращение в музей

30.01.19 16:00

© РИА Новости. МВД РФ

Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.

Украденную 27 января из Государственной Третьяковской галереи и найденную на следующий день картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" передали сотрудникам музея.

Передача картины прошла в здании столичной полиции на Петровке, 38 в присутствии директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, представителей Русского музея и представителей Минкультуры. Полотно передали в депозитарий Третьяковской галереи, после оформления необходимых документов картина будет отправлена в Русский музей.

Как накануне рассказал "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, у похищенной картины "есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины". По его словам, повреждения носят не критический характер и будут устраниться специалистами.

В подлинности возвращенной картины в министерстве не сомневаются. По словам собеседника агентства, на каждой картине есть "инвентарный номер, описание, невозможно подменить картину в течение нескольких часов - менее 12 часов прошло".

Директор департамента отметил, что экспертизу картины Куинджи проводили семь специалистов Третьяковской галереи, включая главного хранителя, ученых, реставраторов.

"Они выезжали с мобильной лабораторией, включающей такое оборудование как микроскопы. Никаких сомнений в подлинности картины нет", - подчеркнул Кононов.

Вместе с тем специалисты Русского музея проведут свою экспертизу полотна. В пресс-службе музея "Интерфаксу" сообщили, что, как только картина вернется в Русский музей, будут проведены ее дополнительные обследования. После обследований будет проведена необходимая реставрация. На выставку в Третьяковскую галерею картина "Ай-Петри. Крым" не вернется.

В Минкультуры рассчитывают, что картина "Ай-Петри. Крым" может быть отреставрирована к марту.

"В марте в Русском музее пройдет тематическая выставка, посвященная Крыму, постараемся представить работу "Ай-Петри. Крым", которая к этому времени, надеемся, будет отреставрирована", - сообщил "Интерфаксу" Кононов.

Накануне Таганский суд Москвы арестовал Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины.

"Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года", - огласила решение судья Альбина Тимакова.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п."а" ч.2 ст.164 УК РФ).

Как отметил в суде следователь, обвиняемый, украв объект культурного наследия, совершил особо тяжкое преступление, вызвавшее общественный резонанс и повлекшее нарушения в работе культурного учреждения.

Согласно позиции следствия, находясь на свободе, Чуприков может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказать давление на свидетелей, в связи с чем избрание ему более мягкой меры пресечения, чем арест, пока невозможно.

Прокурор поддержала ходатайство следствия об аресте Чуприкова.

В свою очередь обвиняемый и его адвокат попросили суд избрать ему более мягкую пресечения - в частности, домашний арест по месту постоянного проживания в Одинцовском районе Московской области.

"Если можно меня не арестовывать на время следственных действий, буду признателен", - сказал Чуприков, обращаясь к суду.

Согласно анкетным данным Чуприкова, он уроженец Крыма, имеет российское гражданство и "прописку" в Феодосии, занимает должность генерального директора ООО "Мегаполис". По его словам, он семь лет состоит в гражданском браке, имеет на иждивении ребенка 2018 года рождения.

На суде Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение.

"Я хочу воспользоваться 51 статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого - ИФ)", – сказал он на вопрос судьи о том, считает ли он обоснованным предъявленное ему обвинение.

Сейчас следствие устанавливает соучастников похищения картины Куинджи из Третьяковки.

Со своей стороны гендиректор Третьяковки обещала сделать серьезные выводы из похищения картины.

"Мы должны сделать серьезные административные выводы. Мы разговариваем со всеми сотрудниками, которые отвечают за безопасность, смотрителями, чтобы понять, как это могло произойти, кто нарушил должностные инструкции, кто не соответствует должности, кто вообще не имеет права работать в галерее", – заявила Трегулова на пресс-конференции.

Она добавила, что похищение картины - "это совпадение обстоятельств, за который ответственны мы все - весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организаций выставок, экспозиций, кто формулирует условия экспонирования".

"Полагаю, этот прискорбный случай заставит понять, что в музей приходят другие люди, чем те, что приходили десятилетия назад, и что должны быть разработаны целые стратегии, как, продолжая оставаться доступными, сделать так, чтобы это не повторилось", – сказала Трегулова.

По ее мнению, инцидент в Третьяковке стал результатом доступности музеев.

"То, что произошло, независимо от того, к каким результатам приведет следствие, - это результат и следствие невероятной доступности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят на наши выставки. Общедоступность множит риски. Желание выйти к людям, максимально погрузить их в искусство чревато подобными рисками, которые множатся не только в России, но и во всем мире", – сказала Трегулова.

Она пообещала оснастить последующие выставки тревожными датчиками, отметив, что это существенно увеличит бюджеты выставок, как и страхование на весь период экспонирования.

Кроме того, Третьяковская галерея может ввести досмотр на выходе из музея. По словам Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины поднял смотритель музея.

"Правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея", – добавила она.

Со своей стороны Минкультуры разработает рекомендации по страхованию музейного фонда в период экспонирования. Также министр культуры Владимир Мединский поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев и проверить договоры об охране музеев между министерством и Росгвардией.

Кадровые решения в отношении сотрудников Третьяковской галереи, отвечающих за систему безопасности, будут приняты после проверки, которая займет порядка двух недель. По словам директора департамента музеев Минкультуры, результаты проверки будут переданы министру, который и будет принимать решения в отношении сотрудников музея.

Кононов уточнил, что речь, вероятно, будет идти о возможных дисциплинарных взысканиях.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" два информированных источника, знакомых с ситуацией, генеральному директору Государственной Третьяковской галереи отставка не грозит.

"Трегулова, занимающая должность гендиректора ГТГ с 2015 года, остается на своем посту, несмотря два серьезных инцидента, произошедших в музее в течение восьми месяцев - порчи картины Репина и кражи полотна Куинджи", - утверждают собеседники агентства.

Похищение полотна Куинджи – это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последний год: 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

При этом сама директор Третьяковки признала ответственность за произошедшую кражу полотна и отметила, что вопрос о кадровых решениях в отношении руководства Третьяковки будет принимать Минкультуры, а в отношении рядовых сотрудников музея - администрация музея.

"Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ответственность несет генеральный директор... Я думаю, это тот случай, когда будут пройдены все цепочки, приняты те решения, которые мы с моими коллегами примем в отношении тех, для кого мы являемся работодателями, а министерство культуры - примет в отношении тех людей, которые являются напрямую контрактниками министерства", – сказала Трегулова журналистам.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"