Дело Арашуковых

30.01.19 18:12

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Сенатора от КЧР Рауфа Арашукова арестовали во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в создании преступного сообщества и нескольких убийствах.

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова арестовали в среду в зале заседания Совета Федерации и лишили неприкосновенности.

Заседание началось в закрытом режиме. Генпрокурор РФ Юрий Чайка докладывал информацию о сенаторе, после чего последний отказался от слова и попытался уйти. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенатора остаться, предположив, что к нему будут вопросы. После этого Рауфа Арашукова взяли под стражу прямо в зале заседаний.

Следственный комитет РФ подтвердил информацию о его задержании. По данным источника "Интерфакса", ему вменяется создание преступного сообщества и заказное убийство лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова в 2010 году.

По словам собеседника агентства, осенью прошлого года три фигуранта уголовного дела об убийстве Аслана Жукова дали показания, что это преступление организовал Рауф Арашуков.

Другой источник агентства сообщил, что в пособничестве в убийстве также подозревается один из близких родственников Арашукова.

"По предварительной информации, пособником в убийстве лидера молодежного движения в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова мог быть зять сенатора Арушукова, который выступил посредником между заказчиком и исполнителем убийства. На данный момент его местоположение неизвестно", - сказал собеседник агентства.

В этот же день в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома" задержали отца сенатора – Рауля Арашукова. В домах отца и сына в Карачаево-Черкесии начались обыски, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, сенатора и его отца проверяют на причастность к хищению более 10 млрд рублей в ходе организованной преступной деятельности.

"Следственные и оперативные мероприятия проводятся в целях декриминализации республики и Северо-Кавказского федерального округа в связи с масштабной организованной преступной деятельностью, повлекшей хищение более 10 млрд рублей", - сказал информированный источник.

В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Рауля Арашукова задержали по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственное за поставки газа на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии. С декабря 2011 года он советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал "Ставропольрегионгазе" на разных должностях: от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах стал первым заместителем директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в Карачаево-Черкесии.

Решение о задержании сенатора Арашукова и его отца было принято после проведения профильными ведомствами в Карачаево-Черкесии масштабной проверки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Так, на прошлой неделе завершилась всесторонняя проверка деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкессии, в ходе которой вскрылись факты многомиллиардных хищений, которые и стали поводом для задержания отца и сына Арашуковых, сказал собеседник агентства.

По мнению осведомленных лиц, за масштабной проверкой в Карачаево-Черкесии могут последовать кадровые решения.

"По результатам всесторонней проверки в республике, в ходе которой выявлены факты хищений, будут приниматься кадровые решения в отношении чиновников из числа руководителей региона", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о ком конкретно может идти речь.

Помимо этого, 30 января обыски по делу Арашуковых проходят в ряде структур "Газпрома" на Ставрополье.

В день задержания Рауфу Арашукову предъявили обвинение по трем статьям УК: ч.3 ст.210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ч.2 ст.105 (убийство), ч.4 ст.309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц).

Отца сенатора, Рауль Арашуков, подозревают по ч.3 ст.210 и ст.159 (мошенничество).

"Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей", - сказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Она также подтвердила, что Рауфа Арашукова подозревают в убийстве не только Аслана Жукова, но и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также в ряде других преступлений.

Сенатору может грозить пожизненное заключение, которое предусматривается ч.2 ст.105 УК РФ.

Рауф Арашуков помимо организации двух вышеназванных убийств может быть причастен к организации еще двух аналогичных преступлений, сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших Илья Лебедев.

"По информации источников, близких к следствию, помимо двух упомянутых убийств Рауф Арашуков может быть причастен к организации убийств еще двух человек, совершенных в КЧР - бывшего руководителя СИЗО города Черкесска Хасана Джанаева и охранника помощника главы администрации президента РФ (ныне покойного - ИФ) Назира Хапсирокова - Али Афаунова", - сказал Илья Лебедев.

Он также сообщил, что исполнители убийств Жукова и Шебзухова указали на Рауфа Арушукова как заказчика.

Днем 30 января следователи начали допрашивать Рауфа Арашукова в рамках уголовного дела об убийстве Аслана Жукова в 2010 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников сообщил, что ситуация с задержанием стала неожиданной для всех, в том числе и для самого Арашукова, опоздавшего на заседание.

"Виновным признает только суд. Исполнительный орган власти, делегировавший его в СФ, вправе отозвать его в любое время по ряду оснований. Как правило, суда не ждут", - сказал Сергей Калашников "Интерфаксу".

Рауф Арашуков является членом Комитета СФ по экономической политике и представляет в верхней палате исполнительную власть Карачаево-Черкессии. Он был наделен полномочиями сенатора в сентябре 2016 года.

Членство сенатора от Карачаево-Черкесской Республики в партии "Единая Россия" приостановлено. Кремль отказался комментировать ситуацию.

"Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями по аресту сенатора", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Обозреватель Евгения Артемова

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