Жертвы вируса

31.01.19 14:39

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – Вирус ящура выявили у свиней в Хабаровском крае. В Приморье тем временем зафиксирована уже четвертая вспышка этого заболевания.

Несмотря на все усилия специалистов, вирус ящура продолжает поражать свиней на Дальнем Востоке. Новой "мишенью" стал свинокомплекс ООО "Скифагро-ДВ", расположенный в селе Ильинка в Хабаровском районе Хабаровского края.

"26 января у свиней, содержащихся в корпусе N1.2 свинокомплекса, выявлено заболевание "ящур", - сообщила пресс-служба администрации соседнего с Хабаровским Бикинского района со ссылкой на свою ветеринарную службу.

По данным регионального правительства, сейчас на территории свинокомплекса введен карантин, соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Он предполагает запрет на ввоз и вывоз всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, убой свиней и вывоз продуктов их убоя. Также запрещается вести заготовку и вывоз кормов, с которыми могли контактировать заболевшие ящуром свиньи", - говорится в сообщении регионального правительства.

Кроме того, как отмечает пресс-служба администрации края, на время карантина свинокомплекс будет закрыт для всех, кроме сотрудников предприятия и специалистов государственной ветеринарной службы. Также в связи со вспышкой ящура временно запрещается перемещение, ввоз и вывоз крупного рогатого скота и свиней в населенных пунктах Хабаровска и Хабаровского района.

Также определенные меры в связи со вспышкой заболевания придется принять и жителям Хабаровского района края, занимающимся содержанием, разведением и убоем свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах. В первую очередь, фермерам рекомендуется срочно связаться с ветеринарной службой района и поставить всех своих животных на учет, а также оборудовать при входе в сарай специальные коврики для дезинфекции и не кормить свиней кормами, не прошедшими термическую обработку.

Как уточнил начальник Управления ветеринарии правительства Хабаровского края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев, у свиней, содержащихся в свинокомплексе "Скифагро-ДВ", был выявлен ящур типа "О".

"Пробы были отобраны дважды. Они подтвердили диагноз – ящур типа "О". На данный момент клинические признаки выявлены у 159 свиней, но чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости, уничтожить придется все поголовье. Это около 1,7 тыс. особей", - сказал он.

Кроме того, по словам ветеринара, чтобы остановить распространение заболевания, специалисты проведут вакцинацию животных в районе очага заражения – это Хабаровск и Хабаровский район. Также поголовье свиней будет привито в хозяйствах Бикинского района и района имени Лазо, которые находятся по пути следования междугородней трассы "Уссури". Всего региональные власти заказали из Владимирской области 39 тыс. доз вакцины от выявленного типа ящура. Она поступит в край в течение ближайших суток.

"По санитарным нормам вакцинация свиней проводится только в случае выявления заболевания на конкретной территории. Иммунитет вырабатывается в течение 10-14 дней. Крупный и мелкий рогатый скот мы прививаем планово. Эта работа проводилась как в прошлом, так и в начале 2019 года", - сказал Николай Постоев.

По данным администрации Хабаровского района, на территории муниципалитета в связи со вспышкой ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Создан штаб по ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации, проводится мониторинг эпизоотической, экологической обстановки, ведется постоянный сбор информации. На территории района будут выставлены охранно-карантинные посты, дезинфекционные барьеры, а также вводится запрет на убой скота и реализацию мяса", -

говорится в сообщении районной администрации.

Там же отметили, что ящур – заразное заболевание, поэтому в зону риска попадают все населенные пункты в радиусе 30-60 км от предприятия.

Еще более сложная ситуация с ящуром складывается в Приморье. С начала месяца там зафиксирована уже четвертая вспышка данного заболевания. На этот раз свиньи заболели в двух хозяйствах в селах Заречное и Синельниково-1 в Октябрьском районе. На их территории сейчас введен карантин, чтобы не допустить распространения вируса, животных придется уничтожить.

"В Покровском сельском поселении, в состав которого входят села Заречное и Синельниково-1, введен режим ЧС, ведется вакцинация скота", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации Октябрьского района.

Напомним, что в середине января ящур был обнаружен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах Приморья (ООО "Русагро – Приморье", ООО "Мерси-Трейд", ООО "Приморский бекон"), а также на нескольких частных подворьях в селе Новоникольск в Уссурийском городском округе. Общий объем пострадавшего поголовья составляет 70 тыс. голов. На предприятиях, где произошло заражение, введен режим ЧС, проводится забой и уничтожение заболевших и павших свиней. Остальных животных вакцинируют.

"Мы сейчас закупили уже более 50 тыс. вакцин, еще 82 тыс. доз (закупим – ИФ). Вакцинирование будет вестись по всем хозяйствам, в том числе и частным. Частным подворьям мы, конечно, будем оказывать меры поддержки (..) Крупные свиноводческие комплексы будут решать вопрос за счет страховых организаций", - сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В свою очередь вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что всю возможную помощь фермерам также окажет Минсельхоз РФ.

"Соответствующее поручение им дадим", - сказал он.

При этом вице-премьер правительства РФ пообещал наказать должностных лиц, допустивших вспышку ящура в Приморье. Он напомнил, что до вспышки заболевания в регионе прошло совещание, на котором как раз обсуждались профилактические меры по ящуру.

"В частности, давались поручения владельцам пунктов пропуска (на границе с КНР - ИФ). Я дал поручение в течение двух дней проверить исполнение, если кто-то не исполнил, будем наказывать со всей возможной жесткостью", - отметил Трутнев.

31 января Минсельхоз РФ распространил сообщение о том, что ведомство направит в Приморье дополнительные дозы вакцин против ящура.

"Для ликвидации очагов заболевания в Приморском крае Минсельхоз РФ принял решение о выделении дополнительных объемов вакцин против ящура", - говорится в сообщении министерства.

Соседним регионам, куда может попасть заболевание, Минсельхоз порекомендовал "принять незамедлительные меры по повышению биологической защищенности объектов животноводства, а также усилить контроль для недопущения незаконного перемещения животных и продукции животноводства".

По данным Минсельхоза, профилактическая иммунизация животных против ящура проводится ежегодно в 31 регионе РФ. В частности, в так называемой буферной зоне вакцинации подвергается около 5 млн голов крупного рогатого скота (25% от всего поголовья в России) и более 10 млн голов мелкого рогатого скота (35% поголовья), что позволяет стабилизировать эпизоотическую ситуацию по этому заболеванию. Поставка противоящурной вакцины в регионы осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Специалисты подчеркивают, что для человека вирус ящура не опасен, однако человек может послужить источником заражения животных. При этом жителям пострадавших от инфекции районов рекомендуется воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли, а также хорошо прожаривать мясо во время готовки, поскольку вирус ящура погибает при термообработке.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"