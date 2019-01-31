Анонимные сигналы

31.01.19 14:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru – Волна "минирований" зданий госучреждений, торговых центров, больниц и школ докатилась до регионов Центральной России и Поволжья.

Вслед за Дальним Востоком и Сибирью волна "минирования" зданий госучреждений, торговых центров, больниц и школ докатилась до регионов Центральной России, Поволжья, Северо-Запада и южных регионов РФ.

Так, 29 января анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в социальных объектах и административных зданиях стали поступать в ряде регионов Приволжского федерального округа.

В частности поступила информация о взрывных устройствах в школах и больницах Оренбурга. Также было сообщение о минировании двух региональных министерств - образования и здравоохранения. При этом, как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, сообщения поступали различными способами: по телефону и почте.

Организации и учреждения Пермского края получили электронные сообщения о минировании посредством массовой рассылки.

Информация о минировании соцобъектов поступила и в правоохранительные органы Ижевска (Удмуртия).

В Самаре эвакуировали людей из зданий департамента соцопеки и администрации одного из районов из-за сообщений о минировании. Также поступили сообщения о минировании в областном центре ряда больниц.

К счастью, анонимные сообщения о минировании соцобъектов и госучреждений Поволжья не подтвердились. По факту распространения массовых ложных сообщений об угрозе взрыва сотрудники полиции и ФСБ России проводят доследственную проверку.

На следующий день вновь поступили анонимные сообщения о минировании соцобъектов в Поволжье. Службы экстренного реагирования проверили социальные объекты, школы и госучреждения в нескольких регионах Приволжского федерального округа и не обнаружили взрывных устройств.

Вместе с тем анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах стали причиной эвакуации учащихся в нескольких школах Чебоксар (Чувашия).

Ложные сообщения о минировании ряда школ Ульяновска поступили по электронной почте в одно из образовательных учреждений города. Кроме того, по аналогичному поводу были эвакуированы сотрудники управления образования администрации Ульяновска.

Ложные сообщения об угрозе взрывов поступили в учреждения Саранска (Мордовия) на электронные почтовые ящики учреждений образования, здравоохранения, торговли, органов власти республики.

Проверялись учебные объекты и медучреждения в Йошкар-Оле (Марий Эл). Из-за анонимного письма о заложенной взрывчатке была эвакуирована мэрия Саратова, торговый центр и офтальмологическая клиника.

Кроме того, 30 января массовые эвакуации школ, медучреждений и административных учреждений из-за звонков о минировании начались в регионах Северо-Запада.

Так, анонимные сообщения о минировании объектов поступили на электронную почту нескольких организаций и учреждений Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСБ.

В социальных сетях жители написали о прекращении занятий в нескольких школах, проверке в Архангельской областной больнице, ряде детских садов и главпочтамте.

В свою очередь источник в экстренных службах Мурманска сообщил "Интерфаксу", что информация о возможном нахождении в здании взрывного устройства поступила в администрацию города.

"Идет эвакуация как сотрудников мэрии, так и правительства Мурманской области, поскольку они находятся по одному адресу в центре города - проспект Ленина, д.75", - рассказал собеседник агентства.

Эвакуировали и сотрудников управления "Мурманского морского рыбного порта".

Об эвакуации школ в соцсетях написали жители Вологодской области. В мэрии Вологды "Интерфаксу" сообщили, что были эвакуированы учащиеся 10 школ.

"Старшие классы распускаются по домам, маленькие дети направляются в ближайшие детские сады", - отметили в администрации.

Из-за звонков о минировании были закрыты все школы Великого Новгорода. В пресс-службе администрации Псковской области "Интерфаксу" сообщили об отмене занятий в первой смене во всех школах регионального центра.

Звонки о минировании поступили также в школы Карелии. Информированный источник также рассказал "Интерфаксу" об эвакуации сотрудников мэрии Петрозаводска.

Ни один из фактов минирования социальных объектов в регионах Северо-Запада не подтвердился.

В этот же день волна "минирований" зданий госучреждений, торговых центров, больниц и школ докатилась до регионов Центральной России.

Так, сообщения о заложенных взрывных устройствах в ряде государственных учреждений, социальных объектов и торговых комплексов были зафиксированы в Курской области, где решением главы региона Романа Старовойта вводили режим "повышенной готовности".

Поступил ряд анонимных сообщений о взрывных устройствах на объектах государственных и частных организаций, расположенных на территории Орла. По данным местных СМИ, взрывные устройства искали в зданиях администрации области, школы N51, поликлиники при детской больнице, управления Роспотребнадзора, а также торговых центров "Радуга" и "Водолей".

В Тульской области "минирование" зданий и учреждений в первую очередь коснулось больниц и школ в Туле, Новомосковске и Киреевском районе. Ни один из сигналов о минировании не подтвердился.

По информации из соцсетей, в Рязани утром были эвакуированы посетители в торгово-развлекательных центрах "Премьер" и "Круиз", а также ученики и сотрудники 11 школ.

В администрации Брянска "Интерфаксу" сообщили, что после сообщения о минировании эвакуировали административное здание, где находится мэрия и горсовет. Тревога также оказалась ложной.

Утром звонки с предупреждением о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес нескольких учреждений Белгорода и области. В Твери также проводились проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании различных, в том числе социальных объектов – было эвакуировано около 20 объектов, в том числе более 10 школ.

О массовых эвакуациях сообщалось из Тамбовской, Ивановской, Липецкой, Ярославской и Калужской областей.

Причем, в Ярославской области региональные власти смогли установить, что сообщения по электронной почте рассылались не из региона. А в Тверской области выяснили, что анонимные сообщения террористического характера были отправлены с зарубежных IP-адресов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об их блокировке.

Заблокировали и интернет-ресурсы, с которых поступили сообщения об угрозе минирования в Псковской области.

Между тем, 31 января ситуация повторилась. Новая волна сообщений о минировании зданий поступила в регионы Сибири, Поволжья, Центральной России, Северо-Запада и Юга.

Правоохранители намерены привлечь к уголовной ответственности лиц, сообщивших ложные данные о готовящихся преступлениях.

В Кремле выразили надежду на скорое расследование волны ложных телефонных звонков о минировании.

"Это наказуемое деяние. Специальные службы, безусловно, работают над этим, и здесь хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию и наказанию, будут раскрыты", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что "подобные волны, к сожалению, имели место и в прошлом (http://interfax-russia.ru/view.asp?id=868935)".

Обозреватель Анастасия Николаева

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