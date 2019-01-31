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31.01.19 14:52
Анонимные сигналы
Вслед за Дальним Востоком и Сибирью волна "минирования" зданий госучреждений, торговых центров, больниц и школ докатилась до регионов Центральной России, Поволжья, Северо-Запада и южных регионов РФ.
Так, 29 января анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в социальных объектах и административных зданиях стали поступать в ряде регионов Приволжского федерального округа.
В частности поступила информация о взрывных устройствах в школах и больницах Оренбурга. Также было сообщение о минировании двух региональных министерств - образования и здравоохранения. При этом, как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, сообщения поступали различными способами: по телефону и почте.
Организации и учреждения Пермского края получили электронные сообщения о минировании посредством массовой рассылки.
Информация о минировании соцобъектов поступила и в правоохранительные органы Ижевска (Удмуртия).
В Самаре эвакуировали людей из зданий департамента соцопеки и администрации одного из районов из-за сообщений о минировании. Также поступили сообщения о минировании в областном центре ряда больниц.
К счастью, анонимные сообщения о минировании соцобъектов и госучреждений Поволжья не подтвердились. По факту распространения массовых ложных сообщений об угрозе взрыва сотрудники полиции и ФСБ России проводят доследственную проверку.
На следующий день вновь поступили анонимные сообщения о минировании соцобъектов в Поволжье. Службы экстренного реагирования проверили социальные объекты, школы и госучреждения в нескольких регионах Приволжского федерального округа и не обнаружили взрывных устройств.
Вместе с тем анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах стали причиной эвакуации учащихся в нескольких школах Чебоксар (Чувашия).
Ложные сообщения о минировании ряда школ Ульяновска поступили по электронной почте в одно из образовательных учреждений города. Кроме того, по аналогичному поводу были эвакуированы сотрудники управления образования администрации Ульяновска.
Ложные сообщения об угрозе взрывов поступили в учреждения Саранска (Мордовия) на электронные почтовые ящики учреждений образования, здравоохранения, торговли, органов власти республики.
Проверялись учебные объекты и медучреждения в Йошкар-Оле (Марий Эл). Из-за анонимного письма о заложенной взрывчатке была эвакуирована мэрия Саратова, торговый центр и офтальмологическая клиника.
Кроме того, 30 января массовые эвакуации школ, медучреждений и административных учреждений из-за звонков о минировании начались в регионах Северо-Запада.
Так, анонимные сообщения о минировании объектов поступили на электронную почту нескольких организаций и учреждений Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСБ.
В социальных сетях жители написали о прекращении занятий в нескольких школах, проверке в Архангельской областной больнице, ряде детских садов и главпочтамте.
В свою очередь источник в экстренных службах Мурманска сообщил "Интерфаксу", что информация о возможном нахождении в здании взрывного устройства поступила в администрацию города.
"Идет эвакуация как сотрудников мэрии, так и правительства Мурманской области, поскольку они находятся по одному адресу в центре города - проспект Ленина, д.75", - рассказал собеседник агентства.
Эвакуировали и сотрудников управления "Мурманского морского рыбного порта".
Об эвакуации школ в соцсетях написали жители Вологодской области. В мэрии Вологды "Интерфаксу" сообщили, что были эвакуированы учащиеся 10 школ.
"Старшие классы распускаются по домам, маленькие дети направляются в ближайшие детские сады", - отметили в администрации.
Из-за звонков о минировании были закрыты все школы Великого Новгорода. В пресс-службе администрации Псковской области "Интерфаксу" сообщили об отмене занятий в первой смене во всех школах регионального центра.
Звонки о минировании поступили также в школы Карелии. Информированный источник также рассказал "Интерфаксу" об эвакуации сотрудников мэрии Петрозаводска.
Ни один из фактов минирования социальных объектов в регионах Северо-Запада не подтвердился.
В этот же день волна "минирований" зданий госучреждений, торговых центров, больниц и школ докатилась до регионов Центральной России.
Так, сообщения о заложенных взрывных устройствах в ряде государственных учреждений, социальных объектов и торговых комплексов были зафиксированы в Курской области, где решением главы региона Романа Старовойта вводили режим "повышенной готовности".
Поступил ряд анонимных сообщений о взрывных устройствах на объектах государственных и частных организаций, расположенных на территории Орла. По данным местных СМИ, взрывные устройства искали в зданиях администрации области, школы N51, поликлиники при детской больнице, управления Роспотребнадзора, а также торговых центров "Радуга" и "Водолей".
В Тульской области "минирование" зданий и учреждений в первую очередь коснулось больниц и школ в Туле, Новомосковске и Киреевском районе. Ни один из сигналов о минировании не подтвердился.
По информации из соцсетей, в Рязани утром были эвакуированы посетители в торгово-развлекательных центрах "Премьер" и "Круиз", а также ученики и сотрудники 11 школ.
В администрации Брянска "Интерфаксу" сообщили, что после сообщения о минировании эвакуировали административное здание, где находится мэрия и горсовет. Тревога также оказалась ложной.
Утром звонки с предупреждением о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в адрес нескольких учреждений Белгорода и области. В Твери также проводились проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании различных, в том числе социальных объектов – было эвакуировано около 20 объектов, в том числе более 10 школ.
О массовых эвакуациях сообщалось из Тамбовской, Ивановской, Липецкой, Ярославской и Калужской областей.
Причем, в Ярославской области региональные власти смогли установить, что сообщения по электронной почте рассылались не из региона. А в Тверской области выяснили, что анонимные сообщения террористического характера были отправлены с зарубежных IP-адресов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об их блокировке.
Заблокировали и интернет-ресурсы, с которых поступили сообщения об угрозе минирования в Псковской области.
Между тем, 31 января ситуация повторилась. Новая волна сообщений о минировании зданий поступила в регионы Сибири, Поволжья, Центральной России, Северо-Запада и Юга.
Правоохранители намерены привлечь к уголовной ответственности лиц, сообщивших ложные данные о готовящихся преступлениях.
В Кремле выразили надежду на скорое расследование волны ложных телефонных звонков о минировании.
"Это наказуемое деяние. Специальные службы, безусловно, работают над этим, и здесь хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию и наказанию, будут раскрыты", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он напомнил, что "подобные волны, к сожалению, имели место и в прошлом (http://interfax-russia.ru/view.asp?id=868935)".
Обозреватель Анастасия Николаева
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