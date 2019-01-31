Действующий сенатор под арестом

31.01.19 16:54

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.

Взятый под стражу во время заседания Совета Федерации действующий сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков арестован до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

По ходатайству защиты сенатора заседание прошло в закрытом режиме. Согласно заявлениям адвокатов, в его адрес "поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале (суда - ИФ) находится большое количество неустановленных людей".

Также, по словам адвоката Евгения Устина, во время слушания могли быть разглашены данные медицинского характера его подзащитного.

До закрытия заседания свое ходатайство об аресте Арашукова успел огласить следователь, по словам которого, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться в ОАЭ, где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей.

Прокурор успел заявить, что поддерживает позицию следствия и считает необходимым поместить арестованного в СИЗО.

Перед началом рассмотрения дела о его аресте сенатор улыбался журналистам при протокольной съемке. Во время самого процесса он находился без наручников за столом с адвокатами, а не в "клетке". Когда судья зачитывала ему права, он отметил, что надеется на вынесение решения, которое не придется обжаловать.

Свою вину Арашуков не признал, сказал "Интерфаксу" его адвокат Евгений Устин, воздержавшись от других комментариев.

После его поместили в следственный изолятор "Лефортово", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"В настоящее время он находится один на карантине в двухместной камере "Лефортово", - сказал он.

По его словам, площадь камеры, где содержится сенатор, составляет 8 кв метров.

"Она не отремонтирована, без горячей воды. Но там есть телевизор и холодильник", – добавил Иван Мельников.

По его словам, на время карантина Рауф Арашуков будет находиться в камере в так называемой тюремной одежде.

"Это пока его одежда находится на санобработке, после "карантина" ему вернут ее", - пояснил секретарь ОНК.

Он добавил, что сенатор в настоящее время "не жалуется на условия содержания, сказал, что ждет передачу".

Позднее адвокат сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать арест.

"С решением суда мы не согласны, обязательно его обжалуем, доводы изложим в апелляционной жалобе", - заявил он.

Другой адвокат, Сергей Шишов, поддержал коллегу и отметил, что, по мнению защиты, следствие не представило суду материалов, обосновывающих причастность Рауфа Арашукова к вменяемым ему преступлениям.

"Также он (Р.Арашуков - ИФ) просил передать через органы прессы, что в отношении него осуществляется политический заказ", - добавил Сергей Шишов.

Адвокаты просили суд отпустить сенатора под домашний арест или выпустить под залог до 10 млн рублей, но Басманный суд Москвы принял решение об аресте политика до 30 марта.

Напомним, 30 января в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома" также задержали отца сенатора – Рауля Арашукова.

По его уголовному делу о создании преступного сообщества и хищении 30 млрд рублей у ПАО "Газпром" следователи допрашивают пятерых подозреваемых, в том числе самого Рауля Арашукова.

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи ГСУ СК допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым (двоюродный брат Рауфа Арашукова - ИФ), Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В нем отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

"В отношении вас возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ", - сказал следователь Руслану Арашукову на видео допроса, которое распространило ведомство 31 января.

Следователь добавил, что "в рамках данных дел необходимо провести обыски".

Руслан Арашуков согласился на проведение с ним следственных действий. Ему показали постановление о возбуждении уголовных дел.

На сайте ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" сообщается, что Руслан Арашуков является генеральным директором этой компании. Ранее он упоминался официальным представителем СК Светланой Петренко среди руководителей газовой отрасли СКФО, проходящих по делу о хищениях природного газа.

"Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - заявила Светлана Петренко.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что за масштабной проверкой в Карачаево-Черкесии могут последовать кадровые решения.

"По результатам всесторонней проверки в республике, в ходе которой выявлены факты хищений, будут приниматься кадровые решения в отношении чиновников из числа руководителей региона", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о ком конкретно может идти речь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему не известно о наличии каких-либо вопросов у президента к главе Карачаево-Черкесии в связи с арестом сенатора.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся доверия президента РФ к главе КЧР, Дмитрий Песков сказал: "Нет. Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают".

Со своей стороны глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов убежден, что следствие даст объективную оценку по делу сенатора Арашукова.

"Все необходимые процедуры при лишении неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова соблюдены членами Совета Федерации. Далее - работа следственных органов, которые проведут расследование и дадут объективную оценку", - привели слова главы агентству "Интерфакс-Юг" в его пресс-службе.

Обозреватель Евгения Артемова

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