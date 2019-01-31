Обновление DNS: какие сайты не откроются 1 февраля
  
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Пора обновиться

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
Interfax-Russia.ru - Новые стандарты протокола DNS заработают 1 февраля. Из-за изменений доменных имен недоступными могут стать сайты российских министерств, правительств регионов и банков.

DNS (Domain Name System) - одна из основополагающих систем интернета, которая чаще всего используется для получения IP-адреса сайта или информации о маршрутизации почты. Протокол DNS, который использовался до настоящего времени, был разработан в 1980 году и устарел. Специалисты разрабатывали новую версию протокола (EDNS) с конца 1990-х, и на нее и планируют перейти 1 февраля.

Однако, по данным Института развития интернета (ИРИ), нововведения поставили под угрозу доступность сайтов федеральных ведомств и правительств ряда регионов России. Из-за изменений в системе доменных имен они могут оказаться недоступны для пользователей.

В первую очередь в опасности официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также двух крупных банков - "ЮниКредит Банк" и "Промсвязьбанка".

"Сайты этих организаций, если их ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать", - говорится в сообщении ИРИ.

Также в зону риска попадают сайты, не обновившие программное обеспечение. К ним относятся сайт Сбербанка, сайты Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.

Вместе с тем, специалисты отметили, что проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение.

Иными словами, проблемы могут возникнуть у сайтов, которые расположены на своих серверах, как это часто бывает с сайтами госструктур или крупных частных компаний.

В свою очередь технический директор специализирующейся на защите сайтов компании QRator Labs Артем Гавриченков заявил "Интерфаксу", что "тем, у кого наблюдается эта проблема, самое время начать ее решать".

Представитель Промсвязьбанк пояснил "Интерфаксу", что "ответственные подразделения банка в курсе изменений в системе доменных имен, которые вступят в силу 1 февраля".

"Были запланированы и проводятся необходимые работы для обеспечения работоспособности сайта банка после вступления в силу указанных изменений", - сказал он.

Сбербанк также подготовил план обеспечения работы своего сайта после изменений в системе DNS.

"Заранее IT-службой был подготовлен детальный план по устранению данной проблемы. Все технические работы на стороне сайта Сбербанка согласно плану будут выполнены в срок до 1 февраля", - сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Вместе с тем, глава Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев подчеркнул, что опасения ИРИ несколько преувеличенны.

"В основном проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности сайта, а в замедлении отклика. Но даже это замедление будет ощущаться далеко не всеми пользователями, посещающими "не готовые" ресурсы, а только незначительной их долей", - сообщил Воробьев "Интерфаксу".

Тем временем, в пресс-службе Минсельхоза "Интерфаксу" рассказали, что к 1 февраля ведомство обеспечит бесперебойную работу сетевых служб и своего официального сайта.

"Минсельхоз России проинформирован о существующих вопросах по переходу на новые стандарты протокола DNS. В настоящее время внешние сервера DNS, поддерживающие зону mcx.ru, завершают процедуру обновления и тестирования работы в новых стандартах", - сообщили в Минсельхозе.

Провели проверку настроек DNS-серверов и в Федеральной таможенной службе России. По данным ведомства, проблемы с функционированием не будет.

О том, что сайты государственных органов готовы к смене DNS, и проблем с их работоспособностью не предвидится, заявил и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Мы прорабатываем (этот вопрос - ИФ). Сейчас еще раз мы разослали всем напоминания. Та информация, которая приходила по потенциально не готовым - мы в ручном режиме отработаем. Проблемы там нет, это решение системного администратора за 15 минут. То есть они готовы", - сказал Константин Носков.

В свою очередь многие российские частные компании также отмечают, что готовы к изменениям.

"1 февраля мировая интернет-паутина перейдет на новые стандарты протокола DNS (система доменных имен) - EDNS и компания Старлинк рада сообщить, что мы полностью соответствуем самым последним стандартам и техническим требованиям", - написал, в частности, на своей странице в Facebook интернет провайдер Starlink.

Тем временем юристы считают волнение по поводу возможного отключения сайтов от интернета необоснованным.

Так, адвокат Адвокатской палаты Москвы Марина Пчелинцева сообщила Interfax-Russia.ru, что только лень системных администраторов организаций, которые сами не отследили изменении ПО, может препятствовать доступу к ряду сайтов.

"Существуют несколько глобальных провайдеров, которые управляют всей сетью – провайдеры "нулевого уровня", которые предоставляют свою услугу по предоставлению ip-адресов "as it is", то есть такой, какой видят ее они. Вся система этих провайдеров управляется частными организациями. Влиять на принятие решений в этой среде государства, в частности, РФ не в состоянии. Возложение какой-либо ответственности на самих глобальных провайдеров в настоящее время является неразрешимым вопросом", - пояснила Марина Пчелинцева.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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