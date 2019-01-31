Во власти гриппа

31.01.19 18:54

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru - Все школы Екатеринбурга и ряда других городов Урала закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Традиционный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в регионах Уральского федерального округа. Однако в отличие от предыдущих лет этой зимой в некоторых муниципалитетах вирус распространяется быстрее. В результате на карантин приходится закрывать целые школы, а в больницах разворачивать дополнительные койки. Прививаться от гриппа, как говорят специалисты, сейчас уже поздно и предлагают использовать традиционные методы спасения от вируса.

Вспышка гриппа и ОРВИ наблюдается в Челябинской области, на карантин закрыты все школы Кизильского района, а также ряд школ и классов еще в 11 муниципалитетах. А с 24 января карантин введен в медицинских и социальных учреждениях области.

Главный эпидемиолог Челябинской области Светлана Лучинина рассказала Interfax-Russia.ru, что превышение эпидпорога наблюдается только первую неделю, поэтому, вероятно, он будет еще расти.

"Думаю, что в течение двух-трех недель заболеваемость будет нарастать. Текущая неделя показывает, что прирост есть, но небольшой, примерно 26%", – сказала Светлана Лучинина.

По ее словам, в регионе, как и в целом по России, преобладает вирус гриппа А3, присутствует штамм А1Н1, проскакивает вирус гриппа В.

В Тюменской области из-за подъема эпидпорога по ОРВИ и гриппу на карантин, как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, закрыты все школы Ишимского, Тобольского, Уватского и Тюменского (в том числе города Тюмени) районов.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения Interfax-Russia.ru заявили, что похожий уровень заболеваемости наблюдается ежегодно. "Это ежегодный сезонный эпидподъем. Ничего критического не происходит. За прошлую неделю заболеваемость начала снижаться", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

А в соседней Свердловской области все только начинается. За прошлую неделю в Екатеринбурге было зарегистрировано 21 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Некоторые из заболевших были госпитализированы. В настоящее время в больницах города находятся более 300 человек с гриппом, в том числе десять в тяжелом состоянии. Шестерых из них потребовалось переводить на искусственную вентиляцию легких.

Для того чтобы разместить всех больных, медики организовали дополнительные места в больницах. "Развернуты дополнительные койки на базе больниц N6 и N24. Также отмечается нагрузка на отделение неотложной помощи, скорую помощь", - сообщил журналистам начальник управления здравоохранения администрации города Денис Демидов.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен вдвое и продолжает повышаться. Причем, как заявила журналистам замначальника центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская, за последнюю неделю 76% заболевших подхватили именно грипп. "Мониторинг проводится еженедельно. Продолжается подъем заболеваемости. На этой и следующей неделе спада не ожидается", - подчеркнула Ольга Лосевская.

По ее словам, от гриппа привиты около половины екатеринбуржцев, и это вроде бы должно было уберечь город от вспышки. "У нас около 50% прививаются в Екатеринбурге от гриппа. Считается, что это достаточно, чтобы не допустить распространения гриппа, но все равно нужны дополнительные мероприятия", - уверена Ольга Лосевская.

Как рассказал Interfax-Russia.ru главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Харитонов, в прошлом году грипп был не так сильно распространен, поскольку курсировал другой его штамм.

"Он был другой, превалировал вирус группы В, который и протекает легче, и не такой контагиозный", - уточнил Александр Харитонов.

В этом году, для того, чтобы справиться с вирусом, пришлось вводить дополнительные меры. Так, в результате по рекомендации Роспотребнадзора все школы Екатеринбурга закрыты на карантин с 30 января. Ученики переведены на дистанционное обучение.

"150 тыс. детей у нас вынужденно отстранены от занятий, получают занятия по электронной почте, на сайте учреждений и выполняют их на дому. Дистанционное обучение организуем не в первый раз. Бывают случаи, когда учебный процесс прерывается, например, из-за морозов. Мне кажется, дети и родители к этому привыкли. В садиках сложнее", - рассказала на брифинге для СМИ начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева. Так, в детсадах введены ограничения: их могут посещать только привитые от гриппа дети.

Но прививаться от гриппа сейчас, во время вспышки, категорически не рекомендуется, сообщил журналистам Александр Харитонов. По его словам, снизить вероятность заболеть гриппом или ОРВИ можно с помощью довольно-таки простых действий.

"Во-первых, использование защитных масок, но их нужно носить правильно, иметь при себе запас минимум из пяти штук. Маску стоит надевать в общественном транспорте. Проехали, вышли – выбросили", - рекомендует главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

Он заявил, что в офисе маски нужно менять не реже, чем раз в два-три часа. "Также необходимо как можно чаще нужно мыть руки. Иметь при себе бактерицидные салфетки, если нет возможности помыть руки после того, как, например, держались за поручень в транспорте", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что минимизировать риск заболевания поможет и правильный образ жизни, в том числе полноценный сон и качественная еда.

Обозреватель Александра Качалова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"