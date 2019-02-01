Расширяя сотрудничество

01.02.19 14:24

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Генеральное консульство РФ откроют в Харбине. В перспективе диппредставительство разместится на базе комплекса исторических зданий.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 января подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

"Подписанным распоряжением предусмотрено открытие Генконсульства РФ в Харбине, что будет способствовать расширению торгово-экономических и гуманитарных контактов, обеспечению защиты интересов российских хозяйствующих субъектов", - говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте правительства РФ.

В своем распоряжении Медведев поручил МИД России определить численность работников генерального консульства РФ в Харбине и утвердить его штатное расписание.

"Расходы на открытие и содержание генерального консульства РФ в г. Харбине осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых МИДу России в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на содержание зарубежного аппарата", - отмечается в документе.

Договоренность между Россией и Китаем открыть Генконсульство РФ в Харбине и Генконсульство КНР во Владивостоке (как правило, диппредставительства открывают по парному принципу) была достигнута еще несколько лет назад – 3 сентября 2015 года. Четкого срока, когда это должно произойти, оговорено не было. Генконсульство КНР во Владивостоке было учреждено в мае 2016 года. В Харбине же дело застопорилось по ряду технических причин. Дело в том, что для нового диппредставительства нашей страны в Харбине уже несколько лет восстанавливают комплекс из пяти исторических зданий, где располагалось Генконсульство еще царской России. Пока эти работы не закончатся, дипломатам придется работать в арендованном помещении.

В настоящее время в Китае работают консульский отдел посольства РФ в КНР в Пекине, а также Генконсульства России в Шанхае, Шеньяне, Гонконге и Гуанчжоу.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" посол РФ в КНР Андрей Денисов, минувший 2018 год оказался для российско-китайских отношений весьма плодотворным.

"Кооперация приобретает все более выраженное глобальное измерение, и мы имеем все основания полагать, что именно российско-китайское взаимодействие играет в современном турбулентном мире роль стабилизирующего фактора. Пусть не по всем, но по очень многим вопросам наши позиции близки или совпадают", – сказал он.

По его словам, несмотря на некоторые нюансы, и Москва, и Пекин заинтересованы в создании предсказуемой, стабильной и здоровой внешней среды, которая необходима для развития экономики обеих стран.

"При этом российско-китайские отношения деидеологизированы, основаны на принципах взаимного уважения и равноправия, политического и военного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга", - отметил российский посол.

По словам Денисова, в 2018 году лидеры двух стран провели 4 полноформатные встречи. Так, сначала, в июне президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай, где принял участие в XVIII заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Затем, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин побывал во Владивостоке, где в качестве главного гостя впервые участвовал в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Третья встреча состоялась 26 июля во время саммита БРИКС в ЮАР, а четвертая - 30 ноября в Аргентине во время саммита "Группы двадцати".

"Кстати, если посчитать, то с момента избрания Си Цзиньпина Председателем КНР в 2013 г. главы наших государств встречались уже 27 раз. Хотел бы подчеркнуть, что ни одна из этих встреч не носила, что называется, "протокольный характер". Каждый раз это предметные, обстоятельные беседы по самым актуальным вопросам двусторонней повестки и международным делам", - добавил посол.

В связи с этим Денисов выразил уверенность, что такая практика будет продолжена и в 2019 году.

"Лидеры России и Китая уже договорились провести первую встречу в апреле нынешнего года. Владимир Путин прибудет в Пекин для участия в качестве главного гостя в международном форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". А уже в июне Председатель Си Цзиньпин согласно очередности посетит с визитом нашу страну и будет главным гостем Петербургского международного экономического форума", - сообщил он.

Кроме того, как рассказал посол, в 2019 году дипломатическим отношениям между Россией и Китаем исполняется 70 лет. В связи с этим ушедший 2018 год, а также новый 2019-й были объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

"Это придало дополнительный импульс наращиванию контактов между регионами наших стран", - подчеркнул Денисов.

Наиболее активно такие контакты устанавливаются в сфере торговли. В пользу этого утверждения говорит и статистика: в 2018 году товарооборот между Китаем и Россией преодолел планку в $107 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 27,1%.

"Таким образом был установлен исторический рекорд, поскольку был впервые преодолен рубеж в $100 млрд", - сообщил журналистам 14 января сообщил представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ли Куйвэнь.

В частности, в 2018 году китайский экспорт вырос за год на 12% - до $47,97 млрд, импорт из России увеличился на 42,7,%, составив $59,08 млрд. При этом, по словам таможенника, россияне чаще всего приобретали электромеханические товары, а китайцы - нефть, уголь и лес.

"Пекин сохраняет статус нашего главного торгового партнера. А Россия, в свою очередь, имеет все шансы вернуться в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Сейчас мы на 11-й строчке по итогам ноября", - отметил Андрей Денисов.

Вместе с тем, не стоит на месте и работа по ряду совместных международных проектов. Так, в частности, одним из наиболее успешных примеров сотрудничества РФ и КНР является строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) - проект "Ямал СПГ", в котором 29,9% принадлежит китайским компаниям.

"Летом (2018 года – ИФ) были осуществлены пробные поставки газа в Китай танкерами по участку Северного морского пути, а в декабре с опережением графика на один год введена в эксплуатацию третья очередь завода, благодаря чему он вышел на проектную мощность - 16,5 млн т. в год", – рассказал посол.

Кроме того, как отметил Денисов, активно ведется работа и по другим совместным проектам: в угольной промышленности, электроэнергетике и в атомном секторе.

"В прошлом году был подписан солидный пакет из 7 документов. Имею в виду, прежде всего, договоренности о строительстве новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС, двух энергоблоков на АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной провинции Ляонин и демонстрационного реактора на быстрых нейтронах", - уточнил Андрей Денисов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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