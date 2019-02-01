Робот вместо 20 саперов

01.02.19 17:48

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Армия России получит 12 роботов-саперов "Уран-6" в 2019 году. Один такой комплекс может заменить 20 саперов.

О поступлении новой техники сообщила официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Дюжина модернизированных "Уранов" придет в инженерные войска. Это произойдет в течение 2019 года. 12 модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6" поступят в соединения и воинские части инженерных войск центрального и окружного подчинения", - говорится в материале газеты.

О том, что робототехнические комплексы будут поставлять вместе с новой платформой для транспортировки, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

"Робототехнический комплекс поставляется вместе с новой платформой для транспортировки - четырехосным КамАЗом, оборудованным системой "мультилифт". "Уран-6" расположен на специальной платформе, которая при помощи гидравлического привода спускается с шасси на землю и так же быстро поднимается обратно. Весь процесс занимает 3-4 минуты", - говорится в сообщении.

Комплекс "Уран-6" разработан ОАО "766 УПТК". Весит он 6 тонн и предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Позволяет исключить непосредственный контакт саперов с боеприпасами при их обнаружении и подготовке к уничтожению.

Комплекс представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. Оснащен пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Несколько видов трала используют для работы с различными типами грунтов. Робот имеет четыре видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор, поэтому оператор может управлять комплексом на расстоянии до 800 метров.

По данным разработчиков, "Уран-6" может обезвреживать взрывные устройства мощностью до 4 кг в тротиловом эквиваленте, и его уже использовали российские саперы в Сирии при разминировании Пальмиры и Алеппо, а также в Чечне.

Один робот-сапер "Уран-6" за день может выполнить объем работы, который выполняет подразделение из 20 саперов.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков рассказал Interfax-Russia.ru, что робот может не только обнаружить опасные предметы, но и определять их тип. Это позволяет выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания. Например, он легко отличает противопехотную мину от противотанковой.

"Когда в 2014 году в Чеченской республике проводили разминирование, эти роботы очистили от снарядов около 80 тыс. кв. метров земли. Они разминировали порядка 50 неизвлекаемых взрывоопасных предметов. Обезвредить такие устройства безопасно для жизни сапера невозможно, а робот великолепно справляется с этой задачей", - пояснил Алексей Леонков.

Эксперт также подчеркнул, что техники минирования постоянно совершенствуются: при попытке извлечь боеприпас срабатывает особая система, после чего все саперы, находящие на минном поле, могут подорваться. В таких ситуациях робототехнический комплекс "Уран-6" незаменим.

В свою очередь начальник Инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что комплекс был эффективен в Сирии, где боевики применяли неизвестные ранее самодельные взрывные устройства.

"В Сирии эти роботы выполнили около 20% всех работ: с его помощью разминировались поля, площадные участки. Машина уже начала поступать в войска, и в ближайшее время мы получим еще 12 таких машин во все военные округа", - рассказал Юрий Ставицкий.

В то же время, даже после обезвреживания территории с помощью "Уран-6" саперу все равно необходимо проверить разминированную площадь на наличие взрывчатки.

Ранее Юрий Ставицкий сообщал о том, что для российских саперов могут разработать "многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин". По его словам, при разработке используются результаты работ войск в Сирии.

О том, что роботы "Уран-6" и "Уран-9" были апробированы в Сирии, ранее в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщал заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"("Уран-6" и "Уран-9", - "ИФ-АВН") находятся у нас сейчас в опытной боевой эксплуатации. Что это такое? Мы во время опытной боевой эксплуатации выявляем все те недостатки, которые, естественно, присущи новой технике, для того чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее для нужд Вооруженных сил", - добавил замминистра.

В 2018 году о поставки в войска роботов-саперов "Уран-6" говорил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

"Мы продолжаем работу по созданию робототехнических комплексов различного назначения. На совещании обсудим, как реализуется гособоронзаказ по поставке в войска первого отечественного серийного мобильного робота-сапера "Уран-6", - сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр обороны также напомнил, что опытные образцы "Урана-6" успешно прошли все виды испытаний в ходе учений и боевых действий в Сирии.

Также в 2018 году робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" принимали участие в Параде Победы в Москве.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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