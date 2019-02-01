Приостановили обязательства

01.02.19 18:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Вашингтон приостанавливает участие в ДРСМД со 2 февраля. В Москве опасаются, что вслед за этим договором последует ДСНВ.

Конец договору

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля.

Он возложил ответственность за этот шаг на Россию, отметив, что нарушение российской стороной ДРСМД препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это (невыполнение Россией ДРСМД - ИФ) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении", - сказал Помпео на брифинге, добавив, что нарушение Россией договора "создает риски для миллионов европейцев и американцев".

Он также отметил, что у России есть шесть месяцев для спасения ДРСМД. "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - заявил госсекретарь.

По его словам, США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями. "Мы продолжим работать с Россией (...) Президент (США Дональд) Трамп очень хочет, чтобы было соглашение, поддающееся проверке и претворению в жизнь (...) И я надеюсь, что мы сможем убедить Россию, что это в ее интересах", - заявил Помпео.

Договор о ракетах средней и малой дальности, вступивший в силу 1 июня 1988 года, в свое время положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов".

Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей дальности (от 500 до 1 тыс. км), а также пусковые установки для них.

В 2007 году занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Иванов охарактеризовал ДРСМД как "реликт "холодной войны". Он заявлял, что Россия должна иметь на вооружении ракеты этого класса, поскольку они есть у Индии, Пакистана, Южной Кореи, Китая, Ирана и Израиля. Впоследствии Россия предлагала в СБ ООН расширить этот договор за счет других стран, обладающих таким оружием, но инициатива не нашла поддержки.

Еще во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

Наличие 9М729 стало поводом для расторжения договора, и 20 октября прошлого года Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

В свою очередь Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. км, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждали взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях. Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. После нее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры говорит о том, что решение пойти на слом этого договора в Вашингтоне приняли давно.

"И, к нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, это решение начнет реализовываться", - добавил Песков.

Он пояснил, что процесс реализации решения прописан в одной из статей договора - по истечении шестимесячного срока после официального уведомления со стороны Вашингтона о выходе из ДРСМД договор прекратит свое существование.

Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят свое участие в ДРСМД.

Достучаться до Вашингтона

Российская сторона неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным, и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам состоявшихся переговоров с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине на полях конференции "ядерной пятерки" сообщил, что продвинуться в вопросах ДРСМД не удалось из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов.

Российский дипломат подчеркнул, что российская сторона озабочена сложившейся ситуацией, в том числе в сфере европейской и международной безопасности, и "ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне".

Вместе с тем, заявил Рябков, Россия будет пытаться достучаться до США, чтобы сохранить договор.

В интервью телеканалу "Россия 24" он посетовал, что зачастую в диалоге с американскими коллегами они "воспроизводят то, что раньше нам уже говорили".

"Что называется, сочинение не по теме. На некоторые вопросы наши просто не следует реакции. Это - тяжелый жанр, но мы, тем не менее, будем стараться достучаться до них", - сказал дипломат.

При этом в Москве опасаются, что судьбу ДРСМД в будущем повторит и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"США не готовы ни к дискуссии по переоборудованию должным образом, ни к обсуждению темы продления... Я реально опасаюсь, что за ДРСМД может последовать ДСНВ, с такой же судьбой. Он может просто истечь 5 февраля 2021 года, не будучи продленным", - сказал Рябков.

Эксперты также допускают такую возможность. "С выходом США из ДРСМД все становится возможным", - заявил "Интерфаксу" руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, если американцы еще выйдут из договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, это будет крах не только всего переговорного механизма в сфере контроля над ядерными вооружениями.

"Такое развитие ситуации неизбежно затронет проблему нераспространения ядерного оружия. По инициативе Вашингтона за последние примерно 20 лет прекратили свое действие такие важнейшие договорно-правовые акты, как договор по ПРО. Теперь - ситуация вокруг ДРСМД. Очевидно, что аналогичная судьба может ожидать и Пражский договор - СНВ-3", - сказал Батюк.

По оценке эксперта, такое развитие событий может стать определенным сигналом так называемым "пороговым странам", у которых ограничения для фактического получения ядерного статуса носят политический характер.

"Речь идет о таких странах, как Германия, Япония, вполне возможно Бразилия. Никаких технических препятствий для того, чтобы эти государства за несколько месяцев смогли приобрести ядерный статус, не существует. Есть только политические ограничители, обязательства в рамках режима нераспространения. И США свой позицией фактически дают "карт-бланш" таким странам", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем в ЕС считают необходимым сохранить ДРСМД. "Наше желание и наша цель - сохранить этот договор при полном соблюдении со стороны обоих его участников", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Он напомнила, что хотя страны Европы не являются участницами ДРСМД, однако именно Европа извлекла главную пользу из этого договора.

"Что для нас, как для членов ЕС, было бы очень важно увидеть, так это полное соблюдение ДРСМД и сохранение договора. Это полностью соотносится не только с интересами Европы в сфере безопасности, но мы абсолютно точно не хотим видеть, чтобы наш континент снова стал полем для борьбы других супердержав. Это все осталось далеко в истории", - добавила она.

В НАТО также призывают Россию вернуться к соблюдению договора РСМД. Североатлантический совет заявил, что продолжит внимательно следить за применением российских ракет средней дальности и предпринимать шаги, необходимые для обеспечения доверия и эффективности общей позиции альянса в области сдерживания и обороны.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным", - сказано в заявлении Совета НАТО.

В альянсе призвали Россию "использовать оставшиеся шесть месяцев, чтобы вернуться к полному и проверяемому соблюдению для сохранения договора РСМД".

Между тем, как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, Россия готова вернуться к переговорам по ДРСМД, но это будет многосторонний формат, "потому что эти технологии сегодня реализуют несколько государств, таких как Китай, Иран, Пакистан".

В беседе с "Интерфаксом" глава комитета отметил, что в результате выхода США из ДРСМД "европейские государства больше всего пострадают, потому что нам предстоит уточнить свои планы по применению всех видов и родов войск и, конечно, Европа окажется в самом незавидном положении".

"Мы готовы возвращаться за стол переговоров, но это, как говорится, будет уже другая история", - добавил Шаманов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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